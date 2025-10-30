Xã hội Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường Hồ Chí Minh, xã Avương bị cô lập hoàn toàn ĐNO - Chiều 30/10, tại Km427+400 tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Avương), xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, gần như toàn bộ quả đồi đổ ập xuống mặt đường, gây chia cắt hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch nối xã Avương với bên ngoài.

Phương tiện xe xúc được huy động để khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: HIỀN THÚY

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, máy móc để khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, công tác thông tuyến dự kiến mất vài ngày tới.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, từ trung tâm xã Avương đến thôn Adinh (xã Đông Giang) có hơn 20 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn bị đứt, gãy hoàn toàn, ô tô và xe máy không thể lưu thông.

Đáng chú ý, từ ngày 26/10 đến nay, xã Avương chưa thể kết nối với người dân Cơ Tu ở thôn A'ur. Thôn này nằm trong rừng sâu, cách xa trung tâm xã với 23 hộ/198 nhân khẩu.

Xã Avương ghi nhận hàng điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: HIỀN THÚY

Hiện địa phương mất điện, mất sóng điện thoại qua ngày thứ 3, giao thông bị chia cắt, việc chỉ đạo và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân gặp nhiều khó khăn.

“Địa phương rất mong thành phố sớm chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ xã Đông Giang đi Avương và tuyến 606 từ xã Avương đi các xã Tây Giang, Hùng Sơn để đảm bảo việc cứu trợ và đi lại cho người dân”, ông Briu Quân kiến nghị.

[VIDEO] - Hiện trường điểm sạt lở tuyến đường Hồ Chí Minh: