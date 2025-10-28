Thể thao SHB Đà Nẵng chia điểm tiếc nuối trước Thép Xanh Nam Định ĐNO - Tối 27/10, SHB Đà Nẵng chia điểm sau trận hòa 1-1 trên sân Thiên Trường trước Thép Xanh Nam Định tại vòng 8 V-League 2025 - 2026.

SHB Đà Nẵng (áo cam) gây tiếc nuối khi để Thép Xanh Nam Định gỡ hòa ở phút 89. Ảnh: THÀNH DANH

Giành 1 điểm trên sân khách trước nhà đương kim vô địch là kết quả chấp nhận được, nhưng khán giả không khỏi tiếc nuối bởi SHB Đà Nẵng dẫn bàn trước đối thủ cho đến khi bị gỡ hòa ở phút 89. Đây là trận thứ 2 liên tiếp SHB Đà Nẵng đánh rơi điểm số, sau trận thua ngược 1-2 trước Thể Công Viettel ở vòng 7.

Thực tế, chuyến làm khách trước Thép Xanh Nam Định được dự báo khó khăn, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn nuôi hy vọng bởi đối thủ sa sút phong độ. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn chọn lối chơi phòng ngự phản công phù hợp.

Thủ môn Phan Văn Biểu thi đấu tốt, có nhiều pha cản phá khi được chọn thay Bùi Tiến Dũng chấn thương. Ở hàng phòng ngự, Kim Dong-su, Đức Anh, Ngọc Hiệp cũng đá tròn vai.

Nguyễn Phi Hoàng mở điểm cho SHB Đà Nẵng ở phút 14 sau pha dứt điểm trong vòng cấm. Dù vậy, những nỗ lực không ngừng của Thép Xanh Nam Định cũng cụ thể hóa bằng bàn thắng sau pha đánh đầu của Lucas.

SHB Đà Nẵng thi đấu khá quyết tâm trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, qua trận đấu với Thép Xanh Nam Định và trước đó là Thể Công Viettel, có thể thấy duy trì sự ổn định suốt 90 phút là điều các cầu thủ chưa làm được. Hai bàn thua trước Thể Công Viettel cũng đến trong những phút cuối trận đấu.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nhận biết điều này, liên tục chỉ đạo các học trò tập trung, nhưng khó đòi hỏi bởi thể lực cầu thủ có hạn. Không có nhiều sự lựa chọn nhân sự, bài toán đặt ra cho vị chiến lược gia này là cần xây dựng được sức mạnh tập thể bằng tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình để có kết quả tốt hơn.

Trận đấu trước Thép Xanh Nam Định, trái với điểm sáng ở hàng phòng ngự, hàng tiền vệ mang đến nhiều nỗi lo. Trong thế trận cần bàn thắng, vai trò của tiền vệ đội trưởng Đặng Anh Tuấn và ngoại binh Emerson chưa được thể hiện. Nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhưng hai cầu thủ này bỏ lỡ đáng tiếc bởi những pha xử lý lỗi.

Rõ ràng, với vai trò “kiến thiết”, Đặng Anh Tuấn và Emerson cần cải thiện hơn để giúp SHB Đà Nẵng vượt khó.

Sau trận hòa Thép Xanh Nam Định, SHB Đà Nẵng có 6 điểm, xếp thứ 13/14 đội trên bảng xếp hạng. Cả 3 đội SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai có cùng số điểm, chỉ khác nhau chỉ số phụ.

Ở vòng 8, Sông Lam Nghệ An thua 0-1 trên sân nhà trước Đông Á Thanh Hóa, trong khi Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ có chiến thắng đầu tiên (2-1) của mùa giải trước Thể Công Viettel trên sân nhà.

Vòng 9 diễn ra ngày 1/11, SHB Đà Nẵng trở về sân Hòa Xuân tiếp Sông Lam Nghệ An. SHB Đà Nẵng có cơ hội thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng, nhưng áp lực là không nhỏ.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nói: “Hòa Thép Xanh Nam Định không phải là trận đầu tiên SHB Đà Nẵng phải nhận bàn thua ở phút cuối. Chúng tôi đã để thua rất nhiều trận ở phút cuối, rất tiếc nuối.

Thép Xanh Nam Định là đội bóng mạnh, xét về mặt bằng chung có chất lượng tốt hơn nhiều so với cầu thủ SHB Đà Nẵng. Để có cơ hội dẫn trước như vậy không phải dễ. Đội sẽ nỗ lực hơn khi trở về sân nhà tiếp Sông Lam Nghệ An”.