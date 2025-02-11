Thể thao SHB Đà Nẵng chưa thoát khỏi “nhóm nguy hiểm” ĐNO - Tối 1/11, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An chia điểm sau trận hòa 1-1 tại vòng 9 V-League 2025 - 2026. Kết quả khiến cục diện giải đấu trở nên cực kỳ căng thẳng, khi có đến 5/14 đội dự giải xếp ở nhóm cuối bảng khi có cùng 7 điểm.

SHB Đà Nẵng (áo vàng) chia điểm với Sông Lam Nghệ An trên sân Hòa Xuân. Ảnh: T.D

SHB Đà Nẵng quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này, nhưng kết quả không như mong đợi. Thậm chí, thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn rất vất vả mới giành lại 1 điểm ngay trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Sông Lam Nghệ An có bàn mở tỷ số ở phút 80 nhờ pha đánh đầu chính xác trong vòng cấm của Garcia. Đến phút 90+5, trung vệ Kim Dong-su ghi bàn cho đội chủ nhà sau pha chọn vị trí và dứt điểm quyết đoán.

Thực tế, việc phải chờ đến sự tỏa sáng của trung vệ Kim Dong-su mới thoát khỏi trận thua trên sân nhà, cho thấy những hạn chế trên hàng công của SHB Đà Nẵng. Phan Văn Long và Nguyễn Minh Quang được kỳ vọng nhiều, nhưng rời sân ở hiệp 2 mà không để lại dấu ấn. Trong khi đó, có những cơ hội rất rõ ràng nhưng tiền đạo Henen David bỏ lỡ đáng tiếc.

Thêm một trận đấu nữa, SHB Đà Nẵng chưa thật sự bùng nổ để vượt qua khó khăn. Dù vậy, 1 điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng là dấu hiệu tích cực sau 3 trận thua trên sân nhà ở mùa giải này.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn ghi nhận sự tiến bộ về bản lĩnh thi đấu của học trò: “Đã rất lâu rồi, SHB Đà Nẵng mới có một trận hòa trên sân nhà. Đây là trận đấu rất khó khăn, bởi cả hai đội đều rất khát khao chiến thắng.

Chúng tôi từng nhiều lần để thua ở phút cuối, nhưng hôm nay các cầu thủ đã giữ được tinh thần chiến đấu. Bàn gỡ ở phút bù giờ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không bỏ cuộc”.

Trong trận đấu với Sông Lam Nghệ An, cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim được sử dụng ở hiệp 2 và thi đấu năng nổ, giúp SHB Đà Nẵng gia tăng áp lực cho đối thủ từ cánh trái.

Tuy nhiên, giải thích về lý do chưa tạo điều kiện cho cầu thủ này đá chính qua 9 vòng đấu, Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn nói thẳng về tiêu chuẩn thi đấu cho tuyến giữa: “Vadim có tiềm năng và khả năng tạo đột biến rất tốt, nhưng cậu ấy cần hoàn thiện hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Tôi muốn các cầu thủ của mình không chỉ biết ghi bàn, mà còn phải biết hỗ trợ đồng đội và kiểm soát trận đấu”.

Thông điệp này định vị rõ lộ trình phát triển cho Nguyễn Vadim: duy trì điểm mạnh trong xử lý tình huống, đồng thời nâng cao khả năng bọc lót, đánh chặn, tổ chức lại khối đội hình sau khi mất bóng. Ở cấp độ cạnh tranh hiện tại, một tiền vệ trung tâm chỉ thật sự thuyết phục khi đóng góp hai chiều: tấn công lẫn phòng ngự để giúp đội kiểm soát diễn biến cuối trận.

Sau 9 vòng đấu, cục diện ở nhóm cuối bảng càng trở nên căng thẳng khi có đến 5/14 đội cùng 7 điểm, gồm: SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa, PVF-CAND. Chưa kể, 2 đội xếp trên nhóm này là Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và Thép Xanh Nam Định chỉ hơn lần lượt 1 và 2 điểm.

Điều này cho thấy, rất nhiều đội bóng đang gặp khó ở mùa giải năm nay. Do đó, cục diện ở nhóm cuối cũng dễ xoay chuyển sau 1 vòng đấu, vấn đề là đội nào đủ khả năng giành chiến thắng để đi tiếp.

Vòng 10 diễn ra ngày 5/11, SHB Đà Nẵng tiếp tục thi đấu trên sân nhà tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

