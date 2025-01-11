Thể thao SHB Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An: Chạy trốn đáy bảng 90 phút thư hùng trên sân Hòa Xuân lúc 18 giờ hôm nay 1/11 tại vòng 9 V-League 2025 - 2026 có ý nghĩa rất quan trọng với SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An. Đội giành chiến thắng có cơ hội thoát khỏi đáy bảng, ngược lại sẽ đối mặt cuộc chiến trụ hạng muôn vàn hiểm nguy.

SHB Đà Nẵng (bên phải) cần chiến thắng để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Căng thẳng trước giờ G

Một sự trùng hợp, những mùa giải gần đây, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An luôn gặp nhau trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo khi phải nỗ lực chạy trốn nhóm cuối bảng xếp hạng. Điều này khiến trận đấu càng trở nên căng thẳng trước giờ bóng lăn.

Sau 8 vòng đấu ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An có cùng 6 điểm, chỉ khác nhau chỉ số phụ và xếp ở nhóm 3 đội cuối bảng.

Sông Lam Nghệ An đến sân Hòa Xuân dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Văn Sỹ Sơn. Ông Sơn chia tay Câu lạc bộ Quảng Nam khi đội bóng giải thể trước mùa giải này và tái xuất V-League từ vòng 7, sau khi HLV Phan Như Thuật từ chức ở Sông Lam Nghệ An.

Trong ngày trở lại đội bóng quê hương, ông Sơn quyết tâm cùng các cầu thủ vượt khó, nhưng 2 vòng đấu vừa qua vẫn chưa giành chiến thắng. Tại vòng 7, HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt đội bằng trận hòa 1-1 trên sân Vinh trước Công an Hà Nội.

Gần nhất, cũng trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An thua Đông Á Thanh Hóa 0-1, khiến khán giả thất vọng. Lúc này, áp lực đè nặng cầu thủ và ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An.

Có lợi thế sân nhà nhưng phong độ của SHB Đà Nẵng không khá hơn. Hai trận gần nhất, SHB Đà Nẵng lần lượt thua 1-2 trước Thể Công Viettel và hòa 1-1 Thép Xanh Nam Định.

Thực tế, giành 1 điểm trên sân khách trước hai ứng viên vô địch là kết quả không quá tệ, nhưng trong bối cảnh khó khăn, SHB Đà Nẵng cần nhiều hơn thế.

Có một thống kê đáng báo động, SHB Đà Nẵng giành 6 điểm từ đầu mùa giải (1 trận thắng, 3 trận hòa), nhưng chưa có điểm số nào giành được trên sân Hòa Xuân. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã đá 3 trận trên sân nhà, lần lượt thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1, Ninh Bình 1-3, Hà Nội 0-2.

Điều này có nghĩa, SHB Đà Nẵng chưa biết biến sân nhà thành lợi thế để giành kết quả tốt.

Tối nay, SHB Đà Nẵng quyết tâm mang niềm vui chiến thắng trên sân nhà đến người hâm mộ. Niềm tin là có cơ sở khi so với 3 đối thủ gần nhất là Hà Nội, Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định, Sông Lam Nghệ An được đánh giá “đồng cân, đồng lạng” với SHB Đà Nẵng.

Trong 9 lần gặp nhau gần nhất, mỗi bên đều có 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại. Không đội bóng nào thực sự chiếm ưu thế rõ rệt trong những cuộc so tài đã qua và cơ hội chia đều ở màn chạm trán sắp tới.

Chờ tài “thuyền trưởng”

Trong màn chạm trán gần nhất giữa 2 đội trên sân Hòa Xuân ở mùa giải trước, SHB Đà Nẵng đánh bại Sông Lam Nghệ 2-1. Chiến thắng này phần nào gợi mở những ý tưởng chiến thuật hợp lý nhất cho HLV Lê Đức Tuấn ở màn đối đầu sắp tới.

SHB Đà Nẵng đã đá tấn công ở trận đấu đó và có 2 bàn thắng nhờ công của Phan Văn Long và Nguyễn Minh Quang. Hai cầu thủ này cũng có thể ra sân ở trận đấu tới để một lần nữa tỏa sáng.

Trên hàng công, cặp tiền đạo Milan Makaric và Henen David tiếp tục là hy vọng lớn của đội chủ nhà. Bộ đôi này đã có 6 bàn cho SHB Đà Nẵng và cần chứng minh vai trò trụ cột khi đội bóng cần.

Vấn đề lúc này với HLV Lê Đức Tuấn là thay đổi ở tuyến giữa, khi Đặng Anh Tuấn và Emeson thi đấu không tốt trong những vòng đấu vừa qua. Nếu kiểm soát bóng tốt ở trung tuyến, áp lực dành cho hàng thủ sẽ giảm tải.

Đây cũng là nơi đáng lo của SHB Đà Nẵng khi thủ môn Bùi Tiến Dũng và trung vệ Lương Duy Cương chấn thương.

HLV Lê Đức Tuấn và Văn Sỹ Sơn sẽ có màn đấu trí căng thẳng. Tài dụng nhân hiệu quả từng thể hiện ở Câu lạc bộ Quảng Nam của ông Sơn cũng được người hâm mộ Sông Lam Nghệ An kỳ vọng thể hiện ở trận đấu tới.

Vị chiến lược gia này đối mặt bài toán tìm người thay thế khoảng trống tiền đạo chủ lực Dale Moore để lại. Ngoại binh này không thể thi đấu vì nhận án treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Công an Hà Nội tại vòng 7.

Ngoài ra, ở hàng thủ, đội bóng xứ Nghệ không có sự phục vụ của trung vệ Lê Nguyên Hoàng do chấn thương tại vòng 8 trước Đông Á Thanh Hóa. Vắng cầu thủ trẻ này, hàng thủ Sông Lam Nghệ An có thể bị xáo trộn, khi anh là mắt xích quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Văn Sỹ Sơn.