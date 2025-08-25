Thể thao Khởi đầu khó khăn của SHB Đà Nẵng SHB Đà Nẵng khởi đầu khó khăn tại V-League 2025 - 2026 khi chỉ có 1 điểm sau 2 vòng đấu. Đội bóng sông Hàn cần sớm cải thiện phong độ nếu không muốn đi vào “vết xe đổ” của mùa giải trước.

SHB Đà Nẵng (bên trái) thi đấu nỗ lực nhưng không thể giành điểm trong trận tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2 V-League 2025 - 2026 trên sân nhà. Ảnh: PHI NÔNG

Còn nhiều hạn chế

Trận đấu đầu tiên trên sân nhà của SHB Đà Nẵng ở mùa giải mới diễn ra cuối tuần qua thu hút đông khán giả đến xem, cổ vũ. Tất cả chờ đợi chiến thắng đầu tiên của đội bóng sông Hàn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2.

Tuy nhiên, không hoàn thành mục tiêu đề ra, đội chủ sân Hòa Xuân còn đánh rơi điểm số khi để thua 0-1. Helerson ghi bàn duy nhất cho đội bóng núi Hồng ở phút 90+1 sau tình huống đánh đầu cận thành.

Có mặt trên sân Hòa Xuân, anh Trương Văn Khánh (phường Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Trải qua hành trình khó khăn ở mùa giải trước khi phải đá play-off để trụ hạng, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn chưa đúc kết được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn. Dù mùa giải mới trải qua 2 vòng đấu nhưng không thể chủ quan, bởi các vòng đầu rất quan trọng, như bước đà thuận lợi để chạy đua đường dài.

Còn nhớ, mùa giải trước đội hòa trận đầu trước Sông Lam Nghệ An, thua trận thứ hai cũng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rồi tiếp tục trượt dài với chuỗi 6 trận không thắng và chật vật trụ hạng. Tất nhiên, mùa giải mới mở ra nhiều cơ hội mới nhưng đội cần nỗ lực hơn, sớm giành được chiến thắng, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng để tránh đi vào “vết xe đổ” của mùa giải trước”.

Thực tế, đối thủ của SHB Đà Nẵng ở vòng 2 là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được đánh giá cao, thi đấu cũng không hay. Song, vấn đề của đội chủ sân Hòa Xuân là vẫn loay hoay không biết làm sao để ghi bàn.

Quyết tâm được đội thể hiện rõ ở đội hình xuất phát, với những gương mặt tốt nhất gồm: Bùi Tiến Dũng, Kim Dong-su, Đặng Anh Tuấn, Henen David, Phan Văn Long, Nguyễn Đức Anh, Emerson, Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Lê Văn Hưng, Nguyễn Duy Thắng. Đội hình này mang đến điểm tích cực là thi đấu nỗ lực, nhưng chừng đó không đủ khỏa lấp những hạn chế.

Về lối chơi, huấn luyện viên Lê Đức Tuấn muốn các học trò thi đấu tấn công khi bố trí Henen David đá cắm, trong khi Phan Văn Long, Phạm Đình Duy hỗ trợ ở hai cánh. Phía sau, Đặng Anh Tuấn, Phạm Văn Hữu, Emerson đóng vai trò kiến thiết. Dù vậy, khả năng kiểm soát bóng kém khiến đội không thể chủ động chơi theo ý muốn. Ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là những người vận hành lối chơi trơn tru hơn để tổ chức những pha tấn công nguy hiểm.

Quan sát có thể thấy, SHB Đà Nẵng chủ yếu dồn bóng ra hai biên để các cầu thủ chạy cánh mở tốc, tạt bóng vào vòng cấm đối phương. Thế nhưng, hạn chế trong khâu dứt điểm của các cầu thủ trên hàng công tiếp tục bộc lộ khiến đội không thể ghi bàn. Chưa kể, hàng tiền vệ chưa có sự sáng tạo. Trong đó, “tam tấu” Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Emerson không tìm thấy nhau nên đội không có những pha phối hợp tam giác, tấn công ở trung lộ để gây bất ngờ.

Ở hàng phòng ngự, sự mất tập trung trong những phút cuối là lý do dẫn đến bàn thua. Vấn đề này không ít lần xuất hiện ở mùa giải trước.

Cần sớm khắc phục

Sau 2 vòng đấu, các cuộc đua tại V-League 2025 - 2026 diễn ra quyết liệt. Với chỉ 1 điểm, SHB Đà Nẵng đang xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng cùng với Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội. Trong khi đó, Ninh Bình để lại ấn tượng khi xếp đầu bảng với 6 điểm.

Sau trận thắng 3-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 1, Ninh Bình tiếp tục đánh bại Đông Á Thanh Hóa 4-0 trên sân nhà. Với phong độ thăng hoa, Ninh Bình hướng đến chiến thắng thứ 3 trong trận tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng 3 diễn ra ngày 27/8. Trước thử thách không nhỏ từ tân binh V-League, đòi hỏi đội bóng sông Hàn cần sớm khắc phục các hạn chế để có kết quả tốt ở vòng đấu tới.

Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn cho biết, thua trận trên sân nhà là kết quả đáng tiếc, nhưng phải chấp nhận bởi trong bóng đá chỉ cần tình huống sơ sẩy đội phải nhận bàn thua. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ, ban huấn luyện cũng sẽ chấn chỉnh.

“Mùa giải năm nay, đội có 14 cầu thủ mới. Hai trận đấu vừa qua mới là những trận đầu tiên các tân binh được chơi với các cựu binh, nên cần thêm thời gian để gắn kết và có chiến thắng đầu tiên. Với các ngoại binh, họ cũng mới đến nên cần vài trận đấu để hòa nhập và thực hiện tốt nhất chiến thuật ban huấn luyện đưa ra. Trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các cầu thủ đều thi đấu nỗ lực, đó là niềm tin đội sẽ chơi tốt hơn ở những vòng tới”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi hợp nhất với Quảng Nam, hiện lực lượng của câu lạc bộ có chiều sâu hơn với những cầu thủ được tăng cường như Văn Sơn, Ngọc Hiệp, Ngọc Sơn… Ông sẽ tạo cơ hội cạnh tranh lành mạnh trong đội, những cầu thủ thể hiện tốt sẽ được tạo điều kiện vào sân thi đấu ở những trận tới.