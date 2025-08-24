Thể thao SHB Đà Nẵng thua trận đầu tiên ở mùa giải mới trên sân nhà ĐNO - Tối 23/8, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 V-League 2025 - 2026.

Dự khán trận đấu có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha tranh bóng quyết liệt. Ảnh: PHI NÔNG

Ở lượt đầu tiên, SHB Đà Nẵng hòa 1-1 Đông Á Thanh Hóa, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua 1-3 trước Ninh Bình. Màn chạm trán trên sân Hòa Xuân là cơ hội để hai đội đi tìm chiến thắng đầu tiên.

Quyết tâm được SHB Đà Nẵng thể hiện rõ ở đội hình xuất phát, với những gương mặt tốt nhất gồm: Bùi Tiến Dũng, Kim Dong-su, Đặng Anh Tuấn, Henen David, Phan Văn Long, Nguyễn Đức Anh, Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Lê Văn Hưng, Nguyễn Duy Thắng.

Bên kia sân, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sử dụng các cầu thủ quen thuộc như Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Viktor, Mai Sỹ Hoàng...

Trận đấu diễn ra căng thẳng sau tiếng còi khai cuộc với những pha tranh bóng quyết liệt, không ngại va chạm của hai bên. SHB Đà Nẵng có một số cơ hội nhưng các chân sút trên hàng công tận dụng không thành công.

Tương tự, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thể có bàn thắng trong hiệp 1.

Hiệp 2 thế trận không đổi khi hai bên tiếp tục nỗ lực triển khai các đường bóng tấn công. SHB Đà Nẵng chủ yếu dồn bóng ra hai biên để các cầu thủ chạy cánh mở tốc, tạt bóng vào vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, hạn chế trong khâu dứt điểm tiếp tục bộc lộ khiến đội không thể ghi bàn.

Ở phút cuối trận, hàng phòng ngự đội bóng sông Hàn thi đấu mất tập trung để Helerson đánh đầu cận thành ghi bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 điểm sau 2 vòng, trong khi SHB Đà Nẵng mới có 1 điểm.