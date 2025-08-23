Thể thao SHB Đà Nẵng đi tìm chiến thắng đầu tiên Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Hòa Xuân vào lúc 18 giờ hôm nay 23/8 tại vòng 2 là cơ hội để SHB Đà Nẵng hướng đến chiến thắng đầu tiên ở V-League 2025 - 2026.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng nỗ lực tập luyện hướng đến chiến thắng đầu tiên tại V-League 2025 - 2026. Ảnh: PHI NÔNG

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều xáo trộn

Có một sự trùng hợp là hai mùa giải liên tiếp SHB Đà Nẵng đá vòng 2 V-League trên sân Hòa Xuân với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Để đối thủ đánh bại 1-3 ở mùa giải trước nên cuộc chạm trán chiều nay là cơ hội cho đội bóng sông Hàn “đòi nợ”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về đích thứ 5 tại V-League 2024 - 2025 và gây ấn tượng mạnh với thành tích 22 trận bất bại, sở hữu hàng thủ vững chắc thứ hai giải đấu (lọt lưới 20 bàn), chỉ sau đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (18 bàn). Tuy nhiên, mùa giải này đội hình của họ có nhiều sự xáo trộn.

Trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng núi Hồng chia tay huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công cùng 4 trợ lý; huấn luyện viên trưởng Nguyễn Công Mạnh được chọn thay thế.

Về lực lượng, 7 cầu thủ rời đội ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 gồm: Lương Xuân Trường, Đặng Văn Trâm, Trần Đình Tiến, Adou Minh, Geovane, Lâm Anh Quang, Vũ Viết Triều.

Trong khi đó, các tân binh của đội gồm: Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Onoja Joseph, Atshimene Charles, Yevgeniy Serdyuk, Nguyễn Mạnh Hưng, Đinh Tuấn Tài, Võ Ngọc Cường, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Văn Khánh.

Với đội hình này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn được đánh giá cao, nhưng vấn đề là sự thay đổi quá nhiều khiến đội chưa định hình được lối chơi tốt nhất.

Ở trận ra quân trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để tân binh Ninh Bình đánh bại 3-1.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh dùng đòn phòng ngự phản công sở trường để hạn chế khả năng tấn công của đối phương. Chiến thuật đá chậm và chắc giúp họ có bàn mở tỷ số ở phút 34.

Tuy nhiên, những điểm yếu bộc lộ trong hiệp hai. Các cầu thủ trên hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội. Bên cạnh đó, để đối thủ ghi 3 bàn là do các cầu thủ của đội chủ sân Hà Tĩnh thi đấu mất tập trung, thiếu gắn kết.

Có thể thấy rõ, HLV Nguyễn Công Mạnh chưa thể tìm được phương án thay thế khoảng trống trung vệ Việt kiều Adou Minh để lại.

Chờ gì ở SHB Đà Nẵng?

Phân tích kỹ đội hình, lối chơi của đối thủ, SHB Đà Nẵng có thể khai thác điểm yếu để ghi bàn.

Tuy nhiên, cần cẩn trọng bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thua trận đầu nên sẽ có những sự điều chỉnh và cũng rất quyết tâm để giành chiến thắng ở vòng này.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng cần để ý đến Yevgeniy Serdyuk. Chân sút người Ukraine được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá cao thứ 5 giải đấu với 800.000 euro, đang khát khao chứng tỏ mình sau trận đầu “tịt ngòi”.

Bên cạnh đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn ngoại binh chất lượng là Charles Atshimene, ghi 11 bàn cho Quảng Nam ở mùa giải trước.

Theo HLV Lê Đức Tuấn, sau trận hòa 1-1 trước Đông Á Thanh Hóa, đội trở về nỗ lực tập luyện, khắc phục các hạn chế để thi đấu tốt hơn.

Qua hai lần gặp nhau ở mùa giải trước cùng với xem Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu ở vòng 1, ban huấn luyện đánh giá các điểm mạnh, yếu của đối thủ và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thách thức ở trận đấu tới là không nhỏ, nhưng đội sẽ nỗ lực hết sức để giành 3 điểm.

Thực tế, chiến thắng đầu tiên trên sân nhà là điều người hâm mộ bóng đá sông Hàn chờ đợi.

Ngoài cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng cần 3 điểm để tránh đi vào “vết xe đổ” toàn hòa và thua ở những vòng đầu để rồi phải chật vật trụ hạng xuyên suốt mùa giải trước.

Nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà là lợi thế nhưng yêu cầu đặt ra với huấn luyện viên Lê Đức Tuấn là phải lựa chọn con người và lối chơi phù hợp.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng có thể tiếp tục được trao cơ hội trong khung thành nhưng cần cải thiện khả năng ra vào trong những tình huống đối thủ treo bóng bổng.

Các hậu vệ gồm Kim Dong-su, Nguyễn Đức Anh, Lương Duy Cương, Nguyễn Duy Dương cũng sẵn sàng ra sân; đá trên có thể là Phạm Văn Hữu, Đặng Anh Tuấn, Emerson Souza.

Ngoài ra, cầu thủ Việt kiều Vadim Nguyễn được chờ đợi trao cơ hội nhiều hơn để tỏa sáng. Anh là tiền vệ thiên về cánh trái khi còn chơi cho Câu lạc bộ Rostov 2 ở Nga. Trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa, Vadim Nguyễn được tung vào sân ở cuối hiệp hai và có những đường chuyền tốt cho đồng đội.

Nhiệm vụ ghi bàn ở trận này có thể được trao cho Phạm Đình Duy, Henen David, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Phi Hoàng và Milan Makaric.

Trong đó, Henen David được kỳ vọng nhiều nhất. Anh đã có bàn thắng đầu tiên cho SHB Đà Nẵng bằng tình huống đánh đầu sau pha chuyền bóng chính xác của Phạm Văn Hữu trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa.

Điều này gợi mở cho huấn luyện viên Lê Đức Tuấn về phương án tấn công từ những tình huống tạt cánh để Henen David tiếp tục phát huy sự càn lướt và khả năng đánh đầu tốt của mình.