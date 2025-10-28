Thế giới Singapore sắp xây dựng trung tâm dữ liệu 700MW ĐNO - Ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Công thương phụ trách Năng lượng, khoa học và công nghệ Singapore Tan See Leng công bố, Singapore sắp xây dựng công viên trung tâm dữ liệu lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, với công suất 700MW và thiết lập khung thể chế thử nghiệm để khai phá khí sinh học như loại nhiên liệu ít carbon.

Đảo Jurong của Singapore. Ảnh: JTC

Theo Business Times, khoảng 20ha đất dành riêng trên đảo Jurong rộng 3.000ha để phát triển công viên trung tâm dữ liệu 700MW, giúp tăng đáng kể tổng công suất trung tâm dữ liệu của Singapore. Theo báo cáo năm 2024, Singapore có 1,4 gigawatt (GW) công suất tính toán tại hơn 70 trung tâm dữ liệu.

Việc tập trung vào phát thải carbon thấp của công viên trung tâm dữ liệu phù hợp với lộ trình trung tâm dữ liệu xanh năm 2024 của Singapore, trong đó giải quyết lượng khí thải carbon cao của các trung tâm dữ liệu, khi “quốc đảo sư tử” đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ủy ban Phát triển kinh tế Singapore (EDB) và chủ đầu tư khu công nghiệp JTC cho biết, các nhà điều hành có thể tận dụng hệ sinh thái của đảo Jurong, như cơ sở hạ tầng lưu trữ năng lượng và tiện ích dùng chung, công suất điện dồi dào cũng như các nguồn năng lượng carbon thấp mới nổi.

Trước đó, Singapore áp dụng lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu mới từ năm 2019 đến năm 2022 do lo ngại về mức tiêu thụ năng lượng và nước cao. Do vậy, các trung tâm dữ liệu mới phải đáp ứng các tiêu chuẩn về hiệu suất, áp dụng hệ thống làm mát tiên tiến và khai thác các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Tan See Leng công bố các kế hoạch phát triển xanh mới của Singapore. Ảnh: S.T

Tiến sĩ Tan See Leng thông báo, Singapore đang xem xét khí sinh học như loại nhiên liệu carbon thấp khả thi. Tháng trước, EDB kêu gọi đề xuất kín để chứng minh tiềm năng của khí sinh học trong sản xuất điện và các ứng dụng công nghiệp.

Các chuyên gia cho biết, khí sinh học được tạo ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ như chất thải nông nghiệp, thực phẩm hoặc nước thải. Đây là nguồn năng lượng tái tạo, có thể sử dụng thay thế trực tiếp cho khí đốt tự nhiên trong lưới điện hoặc để chạy phương tiện giao thông.



Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ chiếm 90% sản lượng khí sinh học toàn cầu.

Khung thể chế thử nghiệm để khai phá khí sinh học của Singapore có công suất lên tới 300MW, nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng và tạo điều kiện cho nhiều công ty áp dụng. Một số công ty sản xuất điện được chỉ định làm đơn vị tổng hợp cung cầu vào đầu năm tới.

Chính phủ sẽ tài trợ tới 44 triệu đô la Singapore cho các công ty Keppel và Sembcorp, để hỗ trợ triển khai hai nhà máy điện khí tiên tiến đầu tiên tại Singapore vào cuối năm 2026.

Singapore công bố các kế hoạch phát triển mới trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang chuyển hướng ngành năng lượng và hóa chất sang công nghệ và sản phẩm xanh hơn. Trong đó, Singapore đặt mục tiêu phát triển đảo Jurong thành trung tâm hóa chất chuyên dụng và vật liệu bền vững.