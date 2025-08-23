Giao thông - Xây dựng Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5 ĐNO - Chiều 23/8, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng chống, ứng phó ngập úng do bão số 5 (Kajiki).

Sở Xây dựng yêu cầu bảo đảm giao thông trên các công trình vừa thi công vừa khai thác. Trong ảnh: Thi công hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công (tuyến ĐT619) đoạn qua xã Núi Thành. Ảnh: CÔNG TÚ

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa chủ động thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa; đảm bảo các công trình thoát nước luôn thông thoát, hệ thống báo hiệu đầy đủ, rõ ràng.

Việc phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và hạng mục công trình; đặc biệt chú ý các hạng mục thi công ở miền núi hay có lũ quét, sạt lở đột xuất.

Tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực để chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường được giao quản lý. Kiểm tra khu vực đường xung yếu, cầu yếu để sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Kịp thời nắm bắt thông tin tình hình giao thông trên các tuyến đường, báo cáo Sở Xây dựng; phối hợp lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở.

Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị thi công, giám sát công trình sửa chữa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa di chuyển người đến nơi an toàn; tập kết máy móc, thiết bị ở nơi thuận lợi, không cản trở giao thông để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống tắc đường.

Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, nguyên nhiên vật liệu để đề phòng giao thông bị ách tắc, cô lập nhiều ngày. Thường xuyên cập nhật tình hình giao thông và thiệt hại báo cáo Sở Xây dựng để kịp thời chỉ đạo xử lý, khắc phục.

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu triển khai Công điện số 03, ngày 23/8/2025 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5. Phối hợp chặt chẽ các ngành, các cấp, huy động vật tư, thiết bị tại chỗ khắc phục nhanh các sự cố do mưa lũ gây ra nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất có thể.

Thực hiện phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý trên địa bàn (đường huyện, đường đô thị do UBND quận, huyện trước đây quản lý nằm trên địa bàn cấp xã mới).

Kịp thời nắm bắt thông tin thiệt hại đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, báo cáo nhanh để Sở Xây dựng tổng hợp. Rà soát, kiểm tra, quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác đối phó với bão của các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông (nếu có) trên địa bàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện khi bão lũ xảy ra.

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành đã đề nghị Ban Quản lý dự án 4 và các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố kiểm tra hiện trường các công trình xây dựng dở dang, yêu cầu nhà thầu có biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Di dời máy móc, thiết bị đến nơi cao để tránh ngập; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và nhân dân trong công tác ứng phó với lụt bão.

Kiểm tra và chịu trách nhiệm công tác bảo đảm giao thông trên các công trình vừa thi công vừa khai thác như quốc lộ 14B, quốc lộ 14E, quốc lộ 40B, ĐT601, ĐT602, ĐT609 hay ĐT619; huy động phương tiện, thiết bị, nhân lực đảm bảo giao thông luôn thông suốt và an toàn.