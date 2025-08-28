Giao thông - Xây dựng Sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống phà phục vụ người dân Tam Hải ĐNO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa có chuyến kiểm tra thực tế và đưa ra các chỉ đạo quan trọng gỡ vướng cho 3 tuyến phà của xã đảo Tam Hải.

Phà QNa - 0785 là phương tiện chính vận chuyển người, phương tiện và hàng hóa qua xã đảo Tam Hải. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tháo gỡ vướng mắc về giao thông

Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có 3 tuyến phà, song tất cả đều đang xuống cấp, hoạt động cầm chừng.

Theo ông Cường, tuyến phà Bình Trung - Xuân Mỹ do UBND xã quản lý, mỗi ngày có khoảng 50 chuyến, chở 200 lượt khách và 100 xe máy. Phà QNa - 0886 có công suất 22CV đã phục vụ hơn 10 năm và trải qua 20 lần đăng kiểm. Nhưng đến lần thứ 21, cơ quan đăng kiểm yêu cầu bổ sung thiết kế cải hoán và phòng cháy chữa cháy theo quy định mới.

Trong khi đó, áp lực lớn hơn là ở tuyến Tam Hải - Tam Quang vì đây là tuyến huyết mạch của đảo. Trung bình mỗi ngày phà QNa - 0785 (phà Long Hải) vận chuyển 2.000 lượt người, 1.600 xe máy và 50 ô tô qua lại. Nhưng phương tiện này đã xuống cấp nghiêm trọng không thể hoạt động tốt.

Dự kiến ngày 1/9 phà Long Hải sẽ đưa đi đại tu và thực hiện đăng kiểm. Trong khi đó, phương tiện thay thế là phà Quang Hải QNa - 0841 chỉ có thể chở 40 người và 30 xe máy, không chở được ô tô nên không đáp ứng nhu cầu thông thương của nhân dân.

Ngoài ra tuyến phà Long Thạnh Tây - Đông Xuân (xã Tam Giang cũ) chưa có phương tiện đủ chuẩn. Xã Tam Hải cũng lúng túng trong quản lý, hợp đồng với nhân viên quản lý do các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực.

Trước tình hình trên, UBND xã Tam Hải đã có kiến nghị với UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cải hoán, sửa chữa các phà QNa - 0785, QNa - 0886.

Đồng thời mong muốn thành phố chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn hỗ trợ phương tiện phục vụ nhân dân, học sinh đi lại trong thời gian phương tiện QNa - 7085 thực hiện đăng kiểm. Xã Tam Hải đề xuất thành phố bổ sung kinh phí để giải ngân, đảm bảo tiến độ dự án đóng 2 phà mới; bố trí phương tiện mới cho tuyến Long Thạnh Tây - Đông Xuân; sớm có chính sách hỗ trợ giá vé phà cho người dân.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố có văn bản đề nghị bộ đội biên phòng, lực lượng quân sự hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh, người dân khi các phà tạm dừng hoạt động. Và ưu tiên bố trí vốn để giải ngân dự án đóng 2 phà mới; hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, nhân sự cho xã Tam Hải; bổ sung các bến phà Tam Hải vào quy hoạch...

Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để các tuyến phà hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân xã đảo Tam Hải. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tạo điều kiện thuận lợi để các tuyến phà hoạt động thông suốt

Từ ý kiến của địa phương, các sở, ngành tại buổi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND xã Tam Hải và các đơn vị liên quan chủ động cung cấp hồ sơ để Chi cục Đăng kiểm số 4 kiểm tra, xử lý việc gia hạn đăng kiểm đối với phương tiện có QNa - 0785 theo đúng quy định.

Về đề xuất bổ sung kinh phí sửa chữa phà QNa - 0785, UBND xã Tam Hải cần phối hợp Sở Xây dựng khẩn trương lập nhiệm vụ, dự toán chi phí đầu tư sửa chữa phương tiện, gửi Sở Tài chính trước ngày 29/8 để kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 6/9.

Trong thời gian sửa chữa phương tiện QNa-0785, thành phố giao UBND xã Tam Hải thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết về việc sửa chữa phương tiện, thời gian thực hiện và phương án phân luồng giao thông để người dân được biết, chủ động trong quá trình lưu thông tại khu vực. Trường hợp có phát sinh tình huống khẩn cấp như cấp cứu, hỏa hoạn hoặc hư hỏng đột xuất phà QNa - 0841 thì UBND xã Tam Hải chủ động liên hệ, phối hợp Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố để hỗ trợ kịp thời.

Đoàn công tác của UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế các tuyến phà ở Tam Hải ngày 27/8. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đối với các vướng mắc trong việc triển khai dự án đóng mới 2 phà Tam Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND xã Tam Hải và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với đơn vị thi công đóng mới 2 phà Tam Hải để cam kết về chất lượng, tiến độ hoàn thành. Có kế hoạch giải ngân phù hợp để sớm bàn giao đưa vào sử dụng 2 phà mới nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại cho nhân dân trong thời gian đến.

Song song đó, UBND xã Tam Hải phải nhanh chóng tổng hợp, báo cáo đề xuất bổ sung kinh phí gửi Sở Tài chính trước ngày 15/9/2025 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định. Ngoài ra, Sở Nội vụ có trách nhiệm ra văn bản hướng dẫn UBND xã Tam Hải về cơ chế quản lý tài chính và hợp đồng lao động đối với nhân viên phục vụ bến phà để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các vướng mắc về hoạt động tại bến phà thôn Bình Trung - Xuân Mỹ, sau khi dự án đóng mới 2 phà Tam Hải hoàn thành, đưa vào sử dụng thì có thể xem xét, điều chuyển phương tiện phà có số đăng ký QNa-0785 và phà QNa - 0841 về hoạt động tại khu vực Bến phà thôn Bình Trung - Xuân Mỹ.

Về hoạt động tại Bến phà thôn Long Thạnh Tây - thôn Đông Xuân, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Tam Hải nghiên cứu, đề xuất việc đầu tư đóng mới phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại khu vực, đảm bảo an toàn giao thông; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 9/2025.

UBND thành phố sẽ xem xét xây dựng phương án đầu tư, bổ sung phương tiện, hạ tầng tại các bến phà đảm bảo an toàn giao thông, điều kiện khai thác theo đúng quy định, trong đó bao gồm toàn bộ các tuyến phà kết nối từ xã Tam Hải đi các xã lân cận.