Chính trị Sớm xây dựng phường Cẩm Lệ thành phường thông minh, tiên phong ứng dụng chuyển đổi số ĐNO - Sáng 25/7, Đảng bộ phường Cẩm Lệ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn phường đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng, nội bộ đoàn kết và có sự đồng thuận cao; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC HÀ

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị địa phương phát huy các lợi thế, tận dụng tối đa các tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để tạo bước đột phá kinh tế theo hướng hiện đại, sáng tạo và bền vững. Trong đó, tập trung nghiên cứu quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Địa phương cần chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sớm trở thành “phường thông minh”, tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý hành chính, sản xuất và đời sống.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí. Ảnh: NGỌC HÀ

Chủ động đề xuất thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư công, kết hợp nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ; đẩy mạnh huy động các nguồn lực ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và y tế; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

“Việc lấy tên gọi Cẩm Lệ cho đơn vị hành chính mới thể hiện rõ tính kế thừa, trân trọng giá trị lịch sử của địa phương. Do vậy, trước hết các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của địa phương qua các thời kỳ, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, đề cao tinh thần làm việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền”. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thời gian đến” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Đảng bộ phường Cẩm Lệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và Khuê Trung. Hiện nay, Đảng bộ có 3.848 đảng viên, sinh hoạt tại 105 tổ chức đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội đề ra 3 nhiệm vụ đột phá gồm hoàn thiện và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân cấp, phân quyền từ Trung ương và thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho sự phát triển và tạo nguồn thu ngân sách bền vững; phát triển văn hóa, con người toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân làm nền tảng cho phát triển bền vững. Thực hiện 3 chương trình chiến lược gồm chương trình "Cẩm Lệ số", chương trình “Cẩm Lệ xanh”, chương trình “Cẩm Lệ sáng tạo”; triển khai 2 mô hình xã hội: “Số hóa vì cộng đồng”, “Mái ấm an toàn”…

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.