Kinh tế Startup Runway 2025 tiếp tục là bệ phóng khởi nghiệp cho sinh viên Đà Nẵng ĐNO - Ngày 23/8, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chung kết cuộc thi Startup Runway 2025.

Các dự án tham gia cuộc thi được triển lãm tại Trường Đại học Kinh tế ngày 23/8. Ảnh: NGỌC HÀ

Đây là sự kiện quan trọng khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Vòng chung kết có 11 đội được chia làm 2 bảng thi độc lập dành cho học sinh THPT (5 đội) và sinh viên đại học (6 đội). Đây là những đội được lựa chọn từ 50 đội xuất sắc của vòng triển lãm ý tưởng.

Ban tổ chức sẽ chọn trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho mỗi bảng thi, tổng giá trị giải thưởng 250 triệu đồng gồm tiền mặt và học bổng.

Dự án tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với các điểm du lịch địa phương được giới thiệu tại vòng triển lãm. Ảnh: NGỌC HÀ

Khởi động từ tháng 2/2025, cuộc thi Khởi nghiệp Startup Runway gồm 3 vòng thi: vòng sơ loại, vòng triển lãm và chung kết. Có 570 thí sinh đăng ký tham gia, lập thành 158 đội thi. Trong đó, 125 đội thi đến từ 34 trường đại học, cao đẳng và 33 đội thi đến từ 16 trường THPT.

Bên cạnh các trường học tại thành phố Đà Nẵng, cuộc thi còn thu hút nhiều học sinh và sinh viên đến từ các trường THPT và đại học tại các địa phương khác như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...

Trường Đại học Kinh tế ký kết hợp tác phối hợp trong hoạt động khởi nghiệp. Ảnh: NGỌC HÀ

PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (DUE) chia sẻ: "Startup Runway đã trải qua mùa thứ 9. Nhiều dự án của sinh viên ở các mùa Startup Runway đã đoạt giải thưởng ở cấp quốc gia và quốc tế, có sản phẩm tiến tới thương mại hóa và tiếp cận thị trường.

Không ít cựu sinh viên khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực công nghệ, hàng tiêu dùng và dịch vụ, qua đó khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của cộng đồng DUE.

Những kết quả đó cho thấy tinh thần khởi nghiệp tại DUE không chỉ dừng lại ở giảng đường mà đã lan tỏa vào đời sống kinh tế - xã hội".

Tọa đàm đổi mới sáng tạo trong trường học. Ảnh: NGỌC HÀ

Ngoài vòng chung kết cuộc thi Startup Runway, Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo còn diễn ra nhiều hoạt động như: trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm đổi mới sáng tạo địa phương, tham quan các gian hàng của doanh nghiệp và cựu sinh viên; tham quan các gian hàng công nghệ và tọa đàm “Đổi mới sáng tạo trong trường đại học: Từ ý tưởng đến thị trường”.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế đã ký kết biên bản ghi nhớ với 6 doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố, hướng tới tăng cường phối hợp trong các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.