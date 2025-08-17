Đời sống Sức trẻ đam mê tình nguyện Giữa nhịp sống hối hả, có những bạn trẻ chọn cách thầm lặng gieo yêu thương bằng những việc làm thiết thực. Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) là một điển hình như thế.

Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) tặng vở, dụng cụ học tập cho trẻ em khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Với hơn 20 năm hoạt động, Đội Công tác xã hội không chỉ là nơi vun đắp lý tưởng sống đẹp, mà còn là cánh tay nối dài mang hơi ấm sinh viên đến cộng đồng.

Những ngày đầu tháng 8, tại làng Tak Răng, thôn 2, xã Trà Tập rộn rã tiếng cười, đón những bước chân nhiệt huyết của các thành viên Đội Công tác xã hội. Trong ba ngày, đội viên đã sửa sang, mở rộng sân bóng chuyền, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời; tổ chức workshop “Làm vòng tay, đan len”; rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kỹ năng sống cho các em nhỏ. Ngoài ra, đội còn nấu các suất ăn miễn phí, tặng dụng cụ học tập cho trẻ em khó khăn; tổ chức phiên chợ 0 đồng, giao lưu văn nghệ...

Đôi tay lấm lem đất, áo thấm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ, Bùi Thảo Anh (đội viên Đội Công tác xã hội) xúc động chia sẻ rằng, đội muốn tận dụng những ngày hè để làm điều gì đó thật ý nghĩa. Ở Tak Răng, đội không chỉ trao đi món quà hay công trình, mà còn nhận về tình cảm chân thành, nụ cười hồn hậu của bà con.

Sinh viên Hoàng Văn Đôn (đội viên Đội Công tác xã hội) cho biết: “Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thời tiết nắng gắt và di chuyển khá vất vả, nhưng khi nhìn thấy nụ cười và ánh mắt xúc động của người dân ở đây, em cảm thấy hạnh phúc. Mỗi phần quà trao đi không chỉ là vật chất, mà còn là sự quan tâm, là tình cảm mà chúng em muốn gửi gắm. Những chuyến đi đã giúp em trân trọng hơn cuộc sống của mình và hiểu rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được cho đi”.

Trước đó, để có kinh phí tổ chức chương trình, các đội viên tranh thủ ngày nghỉ để bán trái cây, kẹo, cơm cháy gây quỹ; thu gom phế liệu; kêu gọi mạnh thường quân, nhà tài trợ ủng hộ sách vở, áo quần… Mỗi phần quà được góp về là kết tinh của biết bao tấm lòng hướng về bà con vùng cao.

Theo Nguyễn Hữu Đức, Đội trưởng Đội Công tác xã hội, mỗi chương trình đều được thực hiện theo quy trình gồm: khảo sát thực tế, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị vật tư, gây quỹ, tập huấn kỹ năng cho các thành viên. Khi tuyển chọn đội viên, đơn vị ưu tiên những bạn có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc nhóm tốt.

Thời gian tới, đội tập trung xây dựng các hoạt động dài hạn, phát triển kỹ năng mềm cho thành viên, mở rộng hợp tác với các tổ chức xã hội để đa dạng hóa hoạt động và quy mô chương trình.

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - anh Tăng Chánh Tín nhận xét, Đội Công tác xã hội là một trong những đơn vị có truyền thống và bề dày thành tích trong công tác hội và phong trào sinh viên của trường.

Thời gian đến, Hội Sinh viên trường định hướng Đội Công tác xã hội tiếp tục phát huy thế mạnh trong các hoạt động, tăng cường sự kết nối với các địa phương, tổ chức, đơn vị để tạo thêm nguồn lực và lan tỏa hình ảnh sinh viên Trường Đại học Sư phạm...