Thứ Năm, 21/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
An ninh trật tự

Tạm giam ba đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

PHƯƠNG GIANG - THIÊN DUY 21/08/2025 22:47

ĐNO - Ngày 21/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị tạm giam gồm: Phan Văn Sửu (SN 1997, thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An), Hồ Văn Huy (SN 1999, thôn Vân Tây, xã Thăng An) và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 11/8, các đối tượng Phan Văn Sửu, Hồ Văn Huy và Nguyễn Phước Thọ có hành vi khống chế, ép buộc anh H.V.N (SN 2001, xã Thăng Điền) và chị Y.N (SN 2009, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên xe ô tô, đưa từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, các đối tượng sử dụng vũ lực, buộc anh H.V.N giao nộp số tiền 27 triệu đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Truy xét, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Truy xét, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh vùng cao Tây Giang

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh vùng cao Tây Giang

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Truy xét, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Truy xét, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh vùng cao Tây Giang

Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản của học sinh vùng cao Tây Giang

Xem thêm An ninh trật tự
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      An ninh trật tự
      Tạm giam ba đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO