An ninh trật tự Tạm giam ba đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản ĐNO - Ngày 21/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Nhóm đối tượng bị tạm giam gồm: Phan Văn Sửu (SN 1997, thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An), Hồ Văn Huy (SN 1999, thôn Vân Tây, xã Thăng An) và Nguyễn Phước Thọ (SN 2007, thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 11/8, các đối tượng Phan Văn Sửu, Hồ Văn Huy và Nguyễn Phước Thọ có hành vi khống chế, ép buộc anh H.V.N (SN 2001, xã Thăng Điền) và chị Y.N (SN 2009, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) lên xe ô tô, đưa từ xã Thăng Bình đến xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, các đối tượng sử dụng vũ lực, buộc anh H.V.N giao nộp số tiền 27 triệu đồng để chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.