Chính trị Tam Kỳ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I ĐNO - Chiều 28/8, Đảng ủy phường Tam Kỳ tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và các văn bản mới của Đảng.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh mục tiêu tổng quát và 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030.

Đáng chú ý là mục tiêu tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm 8-9% và tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân tối thiểu 12%.

Về văn hóa - xã hội, phường đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 0,2% vào năm 2030...

Lãnh đạo phường quán triệt đến cán bộ, đảng viên chương trình hành động với 4 nội dung trọng tâm nhằm triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Trong đó, nhấn mạnh chương trình hành động số 2: Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để tạo điều kiện phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đô thị...

Hội nghị cũng phổ biến nhiều văn bản mới của Đảng về đổi mới sinh hoạt chi bộ, thi hành Điều lệ Đảng, đổi thẻ đảng viên; công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và Đại hội XIV của Đảng.

Phổ biến các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân…