Thứ Năm, 28/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Phường Tam Kỳ phát động ủng hộ nhân dân Cuba

TÂM ĐAN 28/08/2025 17:01

ĐNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ tổ chức chương trình phát động ủng hộ nhân dân Cuba.

dsc05843.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cùng cán bộ, đảng viên thực hiện ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn bản mới của Đảng.

Qua chương trình phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp nhận 49 lượt ủng hộ trực tiếp từ cán bộ, đảng viên với số tiền 6,4 triệu đồng; 9 tập thể đăng ký ủng hộ số tiền 24,4 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều cá nhân ủng hộ bằng hình thức quét QR code để chuyển tiền đến tài khoản của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động tại cơ quan và Ban công tác Mặt trận các khối phố. Công đoàn phường cũng vận động các công đoàn cơ sở, trong đó, Công đoàn Công ty In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam ủng hộ 20 triệu đồng.

Tính đến ngày 28/8, phường Tam Kỳ đã vận động ủng hộ nhân dân Cuba hơn 55 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết quốc tế.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Cuba

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Cuba

Xã biên giới La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Xã biên giới La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Phường Tam Kỳ
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Cuba

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ nhân dân Cuba

Xã biên giới La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Xã biên giới La Êê quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Phường Tam Kỳ phát động ủng hộ nhân dân Cuba

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO