Xã hội Phường Tam Kỳ phát động ủng hộ nhân dân Cuba ĐNO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chiều 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ tổ chức chương trình phát động ủng hộ nhân dân Cuba.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cùng cán bộ, đảng viên thực hiện ủng hộ trực tiếp tại chương trình. Ảnh: TÂM ĐAN

Chương trình được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quán triệt nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các văn bản mới của Đảng.

Qua chương trình phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp nhận 49 lượt ủng hộ trực tiếp từ cán bộ, đảng viên với số tiền 6,4 triệu đồng; 9 tập thể đăng ký ủng hộ số tiền 24,4 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều cá nhân ủng hộ bằng hình thức quét QR code để chuyển tiền đến tài khoản của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động tại cơ quan và Ban công tác Mặt trận các khối phố. Công đoàn phường cũng vận động các công đoàn cơ sở, trong đó, Công đoàn Công ty In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam ủng hộ 20 triệu đồng.

Tính đến ngày 28/8, phường Tam Kỳ đã vận động ủng hộ nhân dân Cuba hơn 55 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết quốc tế.