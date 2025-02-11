Xã hội Tặng 150 suất quà cho người dân xã Thượng Đức ĐNO - Ngày 2/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, khu vực chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người dân xã Thượng Đức. Ảnh: HỒNG NGỌC

Những ngày bị ngập sâu, nhiều hộ dân nơi đây bị cô lập, tài sản và hoa màu bị cuốn trôi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trong chuyến đi, đoàn đã trao 150 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng trị giá 50 triệu đồng, gửi đến tận tay người dân vùng “rốn lũ”.

Những phần quà không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của phụ nữ Đà Nẵng hướng về cộng đồng.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức hội trong việc đồng hành cùng người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.