Chủ Nhật, 2/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Tặng 150 suất quà cho người dân xã Thượng Đức

HỒNG NGỌC 02/11/2025 19:56

ĐNO - Ngày 2/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà cho người dân thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, khu vực chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.

2-11phunu.jpg
Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đà Nẵng tặng quà cho người dân xã Thượng Đức. Ảnh: HỒNG NGỌC

Những ngày bị ngập sâu, nhiều hộ dân nơi đây bị cô lập, tài sản và hoa màu bị cuốn trôi, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Trong chuyến đi, đoàn đã trao 150 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu, tổng trị giá 50 triệu đồng, gửi đến tận tay người dân vùng “rốn lũ”.

Những phần quà không chỉ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, nhân ái của phụ nữ Đà Nẵng hướng về cộng đồng.

Hoạt động ý nghĩa này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức hội trong việc đồng hành cùng người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Bài liên quan
(0) Bình luận
x
Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Tặng 150 suất quà cho người dân xã Thượng Đức

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO