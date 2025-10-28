Thứ Ba, 28/10/2025
Giáo dục - Việc làm

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

NAM BÌNH 28/10/2025 15:49

ĐNO - Chiều 28/10, UBND phường Hòa Cường tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thực phẩm cho các bếp ăn bán trú, căn tin trường học và nhóm trẻ trên địa bàn.

8e2a3d2e4d8ac0d4999b(1).jpg
Buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thực phẩm cho đội ngũ phụ trách bếp ăn trường học. Ảnh: NAM BÌNH

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ban giám hiệu các trường trong quản lý bếp ăn, căn tin, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Buổi tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về vệ sinh trong chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; hướng dẫn thực hành “kiểm thực ba bước” và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Đặc biệt, các đơn vị được hướng dẫn sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm thành phố Đà Nẵng (ứng dụng DaNang City Food) để tra cứu thông tin và đánh giá chất lượng thực phẩm, dịch vụ của cơ sở kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Việc trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm cho đội ngũ phụ trách bếp ăn trường học góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm; đồng thời, giúp các trường chủ động kiểm soát nguồn thực phẩm, bảo đảm bữa ăn an toàn, dinh dưỡng cho học sinh.

      Giáo dục - Việc làm
      Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

