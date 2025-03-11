Chính trị Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Thụy Sĩ ĐNO - Chiều 3/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp ông Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thụy Sĩ tại Việt Nam và ông Philipp Rösler, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam nhân chuyến thăm, làm việc tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Thomas Gass. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chào mừng đoàn công tác Thụy Sĩ; bày tỏ niềm hân hạnh khi Đà Nẵng được đồng hành cùng Đại sứ quán Thụy Sĩ và Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) để tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 4/11.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, sau khi sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có không gian phát triển rộng lớn hơn. Điều này, cùng với các cơ chế đặc thù mang lại thuận lợi đáng kể trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hiện tại, Đà Nẵng đang đặc biệt chú trọng phát triển các lĩnh vực như: cảng biển và hàng không, kết hợp dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao, gắn với đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghệ bán dẫn trong nền kinh tế số; cùng với nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam diễn ra vào ngày 4/11, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam. Việc ký kết này kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội và tiềm năng mới, thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng với các đối tác Thụy Sĩ và châu Âu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Đại sứ Thomas Gass làm cầu nối, giúp phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương và đối tác Thụy Sĩ, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Đà Nẵng đang chú trọng phát triển.

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam kết nối với các chuyên gia tài chính Thụy Sĩ để tham vấn về những vấn đề liên quan đến Trung tâm tài chính Đà Nẵng.

Đại sứ Thomas Gass bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước tiềm năng và dư địa phát triển của thành phố Đà Nẵng; đồng thời gửi lời chia sẻ với chính quyền và nhân dân thành phố về những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Đại sứ Thomas Gass cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu và vận động các nhà đầu tư Thụy Sĩ đến tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Đà Nẵng. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, mở ra triển vọng hợp tác hiệu quả giữa hai bên.