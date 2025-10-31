Chính trị Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự ĐNO - Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: VŨ TIẾN DŨNG

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự nhằm tạo đồng bộ, thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chỉ đạo rà soát, kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các cơ quan liên quan của Trung ương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án những bản án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Giao Ban Nội chính Thành ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố) chủ trì, phối hợp Thi hành án dân sự thành phố và các cơ quan có liên quan thành lập Tổ tư vấn, giúp việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp xử lý tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đảng ủy HĐND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thi hành án dân sự theo thẩm quyền. Đảm bảo bản án, quyết định thi hành án được chấp hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong công tác thi hành án dân sự; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án dân sự để người dân nhận thức rõ quyền, nghĩa vụ, ý thức tự giác chấp hành bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, UBND xã, phường tăng cường công tác phối hợp, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cao nhất trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự…

Kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi thi hành các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Các sở, ngành, UBND, Chủ tịch UBND xã, phường chấp hành nghiêm pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính có hiệu lực pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không”: không tham gia tố tụng; không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định; không tổ chức thi hành khi bản án, quyết định có hiệu lực. Phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án dân sự trong xác minh, giải quyết, tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; phát huy vai trò tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Đề nghị các Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 9, Kho bạc Nhà nước khu vực XIII - thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về cung cấp thông tin về tài khoản, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội các khoản thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong toả tài khoản, tài sản; khấu trừ thu nhập của người phải thi hành án theo luật định khi cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu.

Ngoài ra, Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Đảng ủy Tòa án nhân dân thành phố, Đảng ủy Thi hành án dân sự thành phố theo chức năng, nhiệm vụ áp dụng các quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế…