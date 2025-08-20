Quy hoạch - Đầu tư Tạo chuyển động cho các dự án vùng đông Phát triển mạnh các dự án cơ khí và ô tô chuyên dụng; các dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không; các dự án cảng biển và logistics... đang tạo dấu ấn cho chuyển động mạnh ở vùng đông thành phố Đà Nẵng.

Vinpearl Nam Hội An đang tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đông thành phố Đà Nẵng. Ảnh: QUANG VIỆT

Xuyên suốt, kết nối từ bắc đến nam

Đường Võ Chí Công đóng vai trò xương sống nối các khu vực trọng điểm phía bắc của thành phố với các xã, phường Điện Bàn Đông, Hội An Tây, Hội An Đông, Duy Nghĩa, Thăng An, Quảng Phú, Núi Thành, sân bay Chu Lai, cảng Chu Lai, cảng Kỳ Hà…

Các dự án đô thị du lịch ven biển, ven sông được hình thành thời gian qua đã kết nối các địa phương nói trên hình thành chuỗi du lịch, dịch vụ cao cấp ven biển, ven sông Trường Giang và kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, phát huy làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái.

Bên cạnh các dự án khu du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (giai đoạn 1), Vinpearl Nam Hội An… nhiều nhà đầu tư chiến lược đang nghiên cứu, xúc tiến đầu tư các dự án khu đô thị, dịch vụ, du lịch.

Đáng kể là các dự án lớn đã được thành phố thống nhất chủ trương đầu tư như Khu đô thị Chu Lai (188,56ha), Khu đô thị hỗn hợp phía nam trục Nguyễn Tất Thành (296ha), Khu đô thị ven sông Trường Giang (74,05ha).

Hiện, ô tô và cơ khí đa dụng là nòng cốt phát triển tại Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (243ha) do Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam, cho biết đến nay, khu công nghiệp thu hút 50 dự án thứ cấp hoạt động, trong đó có 12 dự án sản xuất lắp ráp và phân phối ô tô, 38 dự án hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; tỷ lệ lấp đầy 80%, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 13.000 lao động.

Thaco đã cho ra mắt các sản phẩm mới như BMW X5, Peugeot 408, New Mazda CX5, Kia Carnival...

Xác định chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ là một ngành sản xuất kinh doanh chính, Thaco đã thành lập THACO AUTO và THACO INDUSTRIES với mục tiêu hình thành khu công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí quy mô lớn tại miền Trung thông qua hợp tác liên kết, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước. Qua đó sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong và ngoài ngành ô tô, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thaco đã xuất khẩu sang 19 quốc gia trên thế giới, trong đó một số thị trường lớn và cao cấp như Mỹ (sơ mi rơ moóc), Nhật Bản (xe đẩy hành lý sân bay), Hàn Quốc (linh kiện cơ khí xe chuyên dụng, phụ tùng ô tô), Australia (linh kiện cơ khí cho khai thác mỏ), Thụy Điển (phụ kiện nông nghiệp), Phần Lan (băng chuyền)…

Sản xuất ô tô còn hiện diện ở Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch). Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam chú trọng xúc tiến, kêu gọi các dự án công nghiệp hỗ trợ ô tô như dự án sản xuất phụ tùng ô tô của Công ty TNHH CTR Vina, dự án sản xuất dây điện ô tô của Công ty CP Draexlmaier Automotive Việt Nam, dự án nhà máy phụ trợ ô tô bằng đùn chất dẻo của Công ty TNHH Oriental Commerce Vina.

Phát triển mạnh ngành hàng không

Trong những năm qua, lượng hành khách, hàng hóa thông qua cảng hàng không Chu Lai (xã Núi Thành) có sự tăng trưởng vượt bậc, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố Đà Nẵng nói riêng, đất nước nói chung.

Đường Võ Chí Công tạo tuyến huyết mạch cho phát triển vùng đông thành phố Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023, sân bay Chu Lai được quy hoạch là sân bay quốc tế, quy mô cấp 4F (cả nước có 3 sân bay có quy mô cấp 4F là Nội Bài, Long Thành, Chu Lai).

Theo đó, công suất thiết kế đến năm 2030 của sân bay Chu Lai là 10 triệu hành khách/năm, định hướng hình thành trung tâm logistics vận tải hàng không; trung tâm đào tạo và huấn luyện bay; trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại cảng hàng không Chu Lai. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không trong giai đoạn tới, đầu tư, nâng cấp, mở rộng cảng hàng không Chu Lai theo quy hoạch được duyệt là hết sức cần thiết.

Tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 6/5/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư, khai thác sân bay Chu Lai theo hình thức xã hội hóa, giao UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng đề án xã hội hóa sân bay Chu Lai.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 thành lập tổ công tác nghiên cứu đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư khai thác các cảng hàng không sân bay Chu Lai.

Đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không Chu Lai đã được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chỉ đạo xây dựng, đã báo cáo Bộ Giao thông vận tải (trước đây), Tổ công tác 1121 của Chính phủ (theo Quyết định số 1121/QĐ-TTg) xem xét, chỉ đạo triển khai với tổng nhu cầu vốn khoảng 11.000 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý các Khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam, song song với việc triển khai đề án xã hội hóa đầu tư khai thác cảng hàng không sân bay Chu Lai, công tác tổ chức triển khai lập quy hoạch phân khu Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai và Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai cũng được triển khai đồng bộ. Theo đó, Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, làm tiền đề gắn kết phát triển sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển Chu Lai được định hướng thành cảng loại I.

Cảng biển và logistics

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021, cảng biển Quảng Nam được quy hoạch là cảng biển loại I, tổng chiều dài mép nước khoảng 9.300m, gồm 4 khu bến.

Cảng Chu Lai đóng vai trò quan trọng trong phát triển cảng biển và logistics. Ảnh: Thaco

Khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa có chức năng phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận; có các bến container, tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí, bến cảng khách và các bến cảng phục vụ các ngành công nghiệp khác. Cỡ tàu có trọng tải đến 50.000 tấn.

Khu bến cảng Kỳ Hà, Tam Giang có chức năng phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai, từng bước chuyển đổi công năng thành khu bến phục vụ chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh; có bến tổng hợp, hàng lỏng/khí, bến khách (phục vụ tuyến từ đất liền ra đảo). Cỡ tàu trọng tải đến 20.000 tấn.

UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải (trước đây) triển khai các bước nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam. Bên cạnh đó tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch vào tháng 11/2022.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến góp ý hữu ích của các chuyên gia trong, ngoài nước và các cơ quan chuyên ngành, Cục Hàng hải Việt Nam đang tiếp thu, đưa vào quy hoạch. Bộ Xây dựng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam tại Quyết định 310/QĐ-BXD ngày 25/3/2025 làm cơ sở triển khai dự án đầu tư.

Từ năm 2014, Khu công nghiệp cảng và hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải được Thaco đầu tư và đưa vào khai thác. Đến nay, dự án thu hút 8 nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước hoạt động ở các lĩnh vực vận tải hàng hóa, cung cấp hệ thống kho bãi, kinh doanh, phân phối nhựa đường, lưu trữ, trung chuyển xi măng… với tỷ lệ lấp đầy 47%, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Từ năm 2012, Thaco đã đầu tư và đưa vào khai thác bến cảng Chu Lai 836m bến với khả năng tiếp nhận tàu đến tải trọng 50.000DWT.

Thaco đang đề xuất dự án đầu tư xây dựng luồng Cửa Lở; cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa; đường nối Khu công nghiệp Việt Hàn với đường Võ Chí Công theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT). Dự án được lấy ý kiến các Bộ Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính sau đó thực hiện các thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định.