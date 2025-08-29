Thương mại - Dịch vụ Tạo đà cho thương mại - dịch vụ vùng Tây Đà Nẵng phát triển ĐNO - Dù còn nhiều khó khăn về hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực sản xuất, nhưng với lợi thế riêng có về các loại sản vật cùng sự năng động của chính quyền và người dân, một số địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa đang thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Nông sản của xã Lãnh Ngọc ổn định đầu ra nhờ kết nối giao thương mạnh mẽ. Ảnh: PHAN VINH

Khơi dậy giá trị bản địa

Tại xã Lãnh Ngọc - địa phương được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Tiên Hiệp, Tiên Ngọc và Tiên Lãnh (thuộc huyện Tiên Phước cũ), hoạt động kinh tế tuy còn nhỏ lẻ nhưng nổi bật với nhiều sản phẩm đặc trưng từ rừng, sông, suối. Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ Nhân Tâm là một trong những đơn vị tích cực thu gom, kết nối tiêu thụ các sản phẩm này.

Chị Hoàng Thị Thúy Nga, Giám đốc HTX cho biết, trên địa bàn xã có nhiều sản vật tự nhiên như cá niên, cá mẻ, chình suối, nấm lim xanh, mật ong rừng… được bà con thu hái sau mỗi chuyến đi rừng, đi suối. HTX thu mua, phân loại rồi liên hệ tiêu thụ tại thị trường miền Nam.

“Lợi thế ở Lãnh Ngọc là có 4 nhà xe đi TP.Hồ Chí Minh, hàng hóa có thể giao nhận trong ngày. Nhờ vậy, giá cả ổn định, sản phẩm bán được nhiều hơn. Ví dụ, cá niên bán lẻ ngoài chợ 350 nghìn đồng/kg nhưng khó tiêu thụ. Nếu thu gom hàng và kết nối với các nhà hàng ở miền Nam thì đầu ra tốt hơn, giá cũng ổn định”, chị Nga nói.

[VIDEO] - Chị Hoàng Thị Thúy Nga, Giám đốc HTX Thương mại và Dịch vụ Nhân Tâm chia sẻ về thu mua, kết nối tiêu thụ nông sản:

Tương tự, xã Nông Sơn hình thành sau khi sáp nhập thị trấn Trung Phước và xã Quế Lộc (thuộc huyện Quế Sơn cũ), cũng có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ. Với lợi thế có sông Thu Bồn chảy qua, người dân duy trì nghề đánh bắt thủy sản lâu đời, nhất là nuôi cá lồng, khai thác cá sông tự nhiên phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. Chợ Trung Phước vừa là điểm tụ hội buôn bán của cư dân vùng Tây, vừa thu gom nông sản đưa về trung tâm thành phố và các địa phương lân cận tiêu thụ.

Chợ Trung Phước là điểm tụ hội buôn bán của cư dân vùng Tây. Ảnh: HỒ QUÂN

Đáng chú ý, địa phương này còn sở hữu thương hiệu trầm hương nổi tiếng, là sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang Trung Quốc và Tây Á. Làng Đại Bình, vốn được mệnh danh “làng trái cây” giữa miền Trung khô cằn, hiện vẫn giữ được nhiều vườn cây lâu năm với bưởi, cam, quýt, thanh trà. Đây cũng là điểm tham quan trong các tour du lịch sinh thái từ Hội An, Mỹ Sơn, Đà Nẵng.

Chị Trương Thị Thanh Vân, du khách đến từ phường Hòa Cường chia sẻ: “Tôi thường xuyên ghé làng Đại Bình vào mùa trái cây chín. Nơi đây không chỉ mang lại cảm giác yên bình, dễ chịu mà còn có thể mua được trái cây sạch, an toàn. Các dịch vụ đi kèm cũng bắt đầu xuất hiện, mang lại trải nghiệm thú vị”.

Hoàn thiện quy hoạch

Để phát huy tài nguyên bản địa, lãnh đạo các địa phương miền núi xác định định hướng đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và kết nối thị trường bài bản hơn. Ông Thái Công Cần, Phó Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc cho biết, dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng xã có khu chợ sầm uất, là điểm trung chuyển hàng hóa từ nhiều nơi. Điểm đáng chú ý là nhờ gần quốc lộ 40B và có nhiều nhà xe hoạt động nên việc vận chuyển hàng hóa đi xa rất thuận lợi. Chính quyền xã đang đề nghị thành phố sớm đầu tư mở rộng tuyến ĐT615B để nâng cao năng lực vận chuyển, tạo thuận lợi cho thương mại.

Xã Lãnh Ngọc đang kiến nghị thành phố đầu tư mở rộng tuyến ĐT615B để nâng cao năng lực vận chuyển, tạo thuận lợi cho thương mại. Ảnh: HỒ QUÂN

Với xã Nông Sơn, định hướng phát triển dài hạn càng rõ nét. Bà Phan Thị Bích Phượng, Trưởng phòng Kinh tế xã cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu quy hoạch đồng bộ. Một số địa điểm có tiềm năng như khu nước nóng Tây Viên, phố chợ Trung Phước đã có chủ trương đầu tư nhưng đang chờ điều chỉnh quy hoạch tổng thể. Khi có quy hoạch mới, xã sẽ thu hút nhà đầu tư khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng, chợ dân sinh, khu phố thương mại...

“Nông Sơn cũng định hướng nâng tầm các sản phẩm đặc sản đã có chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao thành sản phẩm chủ lực, tiêu thụ ở các thị trường ngoài tỉnh. Chính quyền xã đang lên kế hoạch hỗ trợ máy móc hiện đại, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm qua hội chợ, triển lãm và các sàn thương mại điện tử”, bà Phượng nói.

[VIDEO] - Bà Phan Thị Bích Phượng, Trưởng phòng Kinh tế xã Nông Sơn chia sẻ định hướng phát triển thương mại - dịch vụ:

Những năm qua, việc thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 (theo Quyết định số 964 ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 1162 ngày 13/7/2021) đã tạo tiền đề quan trọng cho phát triển giao thương khu vực phía Tây thành phố. Đặc biệt, nguồn lực từ các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), khởi nghiệp... đang từng bước nâng cao tỉ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở các địa phương vùng cao.

Nhìn từ hai điển hình Lãnh Ngọc và Nông Sơn - những nơi còn nhiều khó khăn về hạ tầng, song có thể thấy tư duy đã thay đổi: từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết tiêu thụ, từ chợ quê đơn lẻ sang chuỗi giá trị gắn với du lịch, trải nghiệm. Đây là hướng đi để tạo sinh kế bền vững, giữ chân người dân ở lại làng quê, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.