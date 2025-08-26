Thứ Ba, 26/8/2025
Kinh tế

Tạo điều kiện thuận lợi phát triển công nghiệp bán dẫn

MAI QUẾ 26/08/2025 06:34

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 439/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo đó, định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được xác định như sau: đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn; cần có các giải pháp tăng tốc, bứt phá, tạo ra các đột phá mới với tinh thần “theo kịp, tiến cùng và vượt lên” trong phát triển công nghệ.

Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị có liên quan cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ trọng tâm, cần được tổ chức triển khai đồng bộ, bài bản, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, với tinh thần quyết liệt, đột phá.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong tổ chức triển khai các hoạt động liên quan tại địa phương, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng định hướng.

