Khoa học - Công nghệ Hiện đại hóa công nghiệp bán dẫn và điện tử từ AI Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử toàn cầu bằng những công nghệ tiên tiến hơn, từ khâu thiết kế đến sản xuất. Tích hợp AI như thế nào hiệu quả là nội dung được đề cập trong hội thảo “Ứng dụng AI trong công nghiệp bán dẫn và điện tử” tổ chức ngày 8/8.

Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm DSAC thông tin về phát triển công nghiệp bán dẫn thế giới và Đà Nẵng hiện nay. Ảnh: MAI QUẾ

Ứng dụng ai để tăng độ chính xác

Hội thảo nêu trên do Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp) phối hợp Công ty TNHH Ascendas Systems tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia công nghệ đưa ra định hướng ứng dụng chính của AI hiện nay trong ngành bán dẫn mà các kỹ sư có thể học hỏi để áp dụng: phát hiện lỗi trong dây chuyền sản xuất, phát triển AI bền vững và sử dụng AI để dự đoán lỗi trước khi xảy ra.

Ông Dương Quang Huy, kỹ sư ứng dụng tại Công ty TNHH Ascendas Systems thông tin, trong ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử, nơi yêu cầu cao về độ chính xác và tính ổn định, AI đang dần trở thành yếu tố cốt lõi trong các quy trình sản xuất và kiểm tra.

Các hệ thống AI giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu sai sót, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí. Tuy vậy cần lưu ý, độ chính xác của một số công cụ trong môi trường thực tế vẫn là thách thức.

Những yếu tố như ánh sáng chói, vết bụi, hay góc xoay của linh kiện có thể khiến AI nhận diện sai, dù mô hình đạt độ chính xác 99% trong môi trường phòng thí nghiệm. Do đó, dữ liệu để huấn luyện AI đóng vai trò cốt lõi và cần được chuẩn hóa kỹ lưỡng, từ khâu xử lý hình ảnh đến gán nhãn.

Theo ông Hà Văn Kỳ, đại diện kinh doanh Công ty TNHH Ascendas Systems tại Việt Nam, có thể sử dụng các nền tảng giải pháp AI chuyên sâu để xây dựng hệ thống kiểm tra hình ảnh bằng học máy (machine learning) và giúp xử lý dữ liệu hình ảnh, gán nhãn và triển khai mô hình AI trong điều kiện thực tế một cách liền mạch.

Thay vì phản ứng thụ động, các mô hình học máy giúp hệ thống chủ động cảnh báo nguy cơ lỗi dựa trên dữ liệu đầu vào theo thời gian thực. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược bảo trì dự đoán và kiểm soát chất lượng.

Tăng tốc phát triển bán dẫn và ai

Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm DSAC thông tin, theo số liệu của Tổ chức Thống kê thương mại bán dẫn thế giới (WSTS), doanh số ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đạt 179,7 tỷ USD trong quý II/2025, tăng 7,8% so với quý I/2025.

Ông Dương Quang Huy, kỹ sư ứng dụng tại Công ty TNHH Ascendas Systems (đầu tiên, bên phải) giới thiệu việc ứng dụng AI trong sản xuất bán dẫn và điện tử. Ảnh: MAI QUẾ

Trong tháng 6/2025, doanh số toàn cầu công nghiệp bán dẫn đạt 59,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với tổng doanh số tháng 6/2024 (50,1 tỷ USD) và cao hơn 1,5% so với doanh số tháng 5/2025. Trong đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các khu vực khác tăng trưởng ấn tượng nhất, ở mức 34,2%

Trong bối cảnh trên, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu thiết bị bán dẫn và vi mạch tích hợp hàng đầu thế giới, đóng góp khoảng 2% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu thiết bị bán dẫn và vi mạch tích hợp.

Xác định công nghiệp bán dẫn và AI là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, Đà Nẵng đang nỗ lực thúc đẩy ngành công nghiệp này với sự chuẩn bị và ưu tiên phát triển theo 3 định hướng chính: hạ tầng, chính sách và nguồn nhân lực.

Trong đó lấy nhân lực làm trọng tâm, đi từ nhân lực tới nghiên cứu, thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất; thúc đẩy hợp tác mang tính chiến lược với một số quốc gia, khu vực, vùng lãnh thổ, đối tác quan trọng trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu; kết hợp vai trò nhà nước trong định hướng dài hạn và sự linh hoạt của thị trường trong ngắn hạn.

Sau hơn 1,5 năm nỗ lực phát triển, trên địa bàn Đà Nẵng hiện có 24 doanh nghiệp vi mạch, tăng 3 lần so với cuối năm 2023 (8 doanh nghiệp). Ngày 28/7 vừa qua, dự án Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến cho vi mạch bán dẫn với tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng được khởi động, hướng tới 3 mục tiêu chính: sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện ứng dụng điện tử khác; kiểm tra và phân tích kỹ thuật sản phẩm; nghiên cứu và phát triển các sản phẩm điện, điện tử công nghệ cao.

“Thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục triển khai và đưa vào hoạt động những dự án, phòng thí nghiệm nêu trên từ nguồn lực của thành phố cũng như kết hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Qua đó, việc ứng dụng AI vào công nghiệp bán dẫn và điện tử sẽ được triển khai sâu rộng. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao trở thành ưu tiên quốc gia, việc nắm bắt sớm các xu hướng AI không chỉ là bước đi cần thiết mà còn là cơ hội để địa phương tạo lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng công nghệ”, ông Phúc nói.