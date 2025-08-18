Kinh tế Tạo không gian phát triển mới cho doanh nghiệp tư nhân Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 421/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường nhận thức, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn để tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, tạo ra phong trào, xu thế phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của phát triển kinh tế quốc gia trong bối cảnh mới, hoàn cảnh mới của đất nước ta.

Thúc đẩy hơn nữa 3 đột phá chiến lược: Thể chế phải thông thoáng hơn, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; hạ tầng phải thông suốt để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh, tạo không gian phát triển mới, tạo giá trị gia tăng mới của doanh nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi và sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều kiện đầu tư, kinh doanh; thời gian; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2025.

Các địa phương bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch để phát triển dự án đầu tư mới, công khai kêu gọi nhà đầu tư tiếp cận một cách minh bạch, bình đẳng, bao gồm các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng, năng lượng.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc ban hành chính sách, hoàn thiện thể chế và trong triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW; đồng thời cần tăng cường sự giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.