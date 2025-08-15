Quy hoạch - Đầu tư Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục môi trường Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp, ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã giải quyết hồ sơ về môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở triển khai các dự án đầu tư, đưa vào hoạt động hoặc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Các dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện thủ tục, hồ sơ về môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Những năm qua, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã được các bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố phân cấp, ủy quyền giải quyết nhiều thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường...

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được ủy quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục về thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả cơ chế hành chính “một cửa, tại chỗ”, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty Phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Trọng Cường nhìn nhận, việc phân cấp, phân quyền giải quyết các thủ tục hành chính cho địa phương và rút gọn thủ tục về môi trường trong các khu công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhanh chóng đầu tư xây dựng, đưa dự án vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp, nhất là các doanh nghiệp cũ thiếu hồ sơ về môi trường được hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường, yên tâm hoạt động.

Các dự án đầu tư, cơ sở hoạt động trong Khu kinh tế mở Chu Lai cũng thuận lợi khi Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam được ủy quyền giải quyết hồ sơ, thủ tục về môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thẩm định báo cáo ĐTM, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở trong các khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng. Cùng với đó, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam thẩm định báo cáo ĐTM, cấp giấy phép môi trường cho các dự án đầu tư, cơ sở trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang...

Đối với các dự án đầu tư, cơ sở nằm ngoài Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, các khu kinh tế và khu công nghiệp, tùy theo quy mô phát sinh chất thải (nước thải, khí thải, chất thải nguy hại) và nguy cơ ô nhiễm môi trường theo quy định, Chủ tịch UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 13/8/2025, ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các phường, xã cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư, cơ sở; thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án, cơ sở khai thác khoáng sản theo quy định.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Võ Thành cho rằng, trước đây, các nhiệm vụ cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường được phân cấp cho cấp huyện và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nay không còn cấp huyện nữa thì việc này được phân cấp, ủy quyền cho UBND các phường, xã thực hiện.

Các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng được thuận lợi khi thực hiện thủ tục, hồ sơ về môi trường. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu UBND thành phố thống nhất ủy quyền cho sở giải quyết hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở có quy mô lớn, phức tạp. Còn những dự án, cơ sở có quy mô nhỏ hơn, phù hợp với năng lực của UBND các phường, xã thì tham mưu UBND thành phố phân cấp, ủy quyền cho địa phương.

Sau khi hợp nhất, với khoảng cách từ thành phố đến nhiều địa phương từ 100 - 200km, việc UBND thành phố ủy quyền cho các phường, xã giải quyết hồ sơ môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở sẽ tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi văn bản đề nghị UBND các phường, xã đăng ký nhu cầu để đào tạo, tập huấn cho cán bộ (lãnh đạo) và công chức phụ trách công tác môi trường trong thời gian đến, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

Bên cạnh đó, sở cũng thiết lập 1 nhóm trao đổi, hướng dẫn công tác chuyên môn trên mạng xã hội Zalo để nhanh chóng nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục cũng như công tác quản lý môi trường ở các địa phương.