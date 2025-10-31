Tất bật vệ sinh phố cổ Hội An sau lũ lịch sử
ĐNO - Sau khi cơn lũ lịch sử rút đi, người dân phố cổ Hội An tất bật dọn dẹp để đưa di sản này trở lại nhịp sống thường nhật.
Cơn lũ lịch sử vừa qua, phố cổ Hội An là một trong những nơi ngập sâu nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mực nước lũ ghi nhận tại khu vực này đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964.
Trưa 31/10, nước lũ đã rút tại nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Khu vực còn ngập khá sâu không thể di chuyển chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài và khu vực An Hội.
Từ chiều 30/10, nước lũ rút đến đâu người dân tranh thủ dọn dẹp đến đó để sớm khôi phục hoạt động du lịch.
Do nằm cuối nguồn sông Thu Bồn nên những ngày qua, ngoài bùn đất, còn có lượng lớn rác thải ùn ứ khắp nơi trong khu phố cổ.
Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hội An cho hay, lượng rác ùn ứ nhiều nhất quanh khu vực Chùa Cầu.
Ngoài cơ quan chức năng và người dân, hiện có một doanh nghiệp địa phương hỗ trợ máy xúc đến khu vực Chùa Cầu để sớm xử lý lượng rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường di sản.
Ngày 31/10, ghi nhận nhiều khách quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An ở các tuyến đường không bị ngập. Hiện tại, hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10.