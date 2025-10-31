Xã hội Tất bật vệ sinh phố cổ Hội An sau lũ lịch sử ĐNO - Sau khi cơn lũ lịch sử rút đi, người dân phố cổ Hội An tất bật dọn dẹp để đưa di sản này trở lại nhịp sống thường nhật.

Nước lũ đã rút ở phần lớn khu phố cổ Hội An, nhưng rác thải đang ùn ứ tại khu vực Chùa Cầu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Cơn lũ lịch sử vừa qua, phố cổ Hội An là một trong những nơi ngập sâu nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mực nước lũ ghi nhận tại khu vực này đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964.

Trưa 31/10, nước lũ đã rút tại nhiều tuyến đường trong khu phố cổ. Khu vực còn ngập khá sâu không thể di chuyển chỉ còn tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài và khu vực An Hội.

Người dân chùi rửa tranh bị ngấm bùn trong nước lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Từ chiều 30/10, nước lũ rút đến đâu người dân tranh thủ dọn dẹp đến đó để sớm khôi phục hoạt động du lịch.

Do nằm cuối nguồn sông Thu Bồn nên những ngày qua, ngoài bùn đất, còn có lượng lớn rác thải ùn ứ khắp nơi trong khu phố cổ.

Người dân tranh thủ nước rút đến đâu đẩy bùn đến đó. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Hội An cho hay, lượng rác ùn ứ nhiều nhất quanh khu vực Chùa Cầu.

Ngoài cơ quan chức năng và người dân, hiện có một doanh nghiệp địa phương hỗ trợ máy xúc đến khu vực Chùa Cầu để sớm xử lý lượng rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường di sản.

Dội rửa vệ sinh nhà cửa. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ngày 31/10, ghi nhận nhiều khách quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An ở các tuyến đường không bị ngập. Hiện tại, hoạt động hướng dẫn, tham quan di sản này vẫn chưa thể khôi phục sau khi có thông báo tạm dừng từ ngày 27/10.

Tranh thủ nắng ráo, người đàn ông hong các vật phẩm bị ngâm trong lũ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Vệ sinh các mặt hàng lưu niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Một doanh nghiệp địa phương hỗ trợ máy xúc để xử lý rác thải ùn ứ tại khu vực Chùa Cầu. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dù nước chưa rút hẳn, vẫn có nhiều đoàn du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Khách quốc tế trên đường Trần Phú. Ảnh: QUỐC TUẤN