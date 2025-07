Kinh tế Thận trọng với “sóng ảo” bất động sản tại Đà Nẵng ĐNO - Sáng 22/7, tại buổi công bố tiêu điểm thị trường bất động sản tại thành phố Đà Nẵng trong quý II/2025, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành bộ phận nghiên cứu của Công ty TNHH CBRE Việt Nam nhận định, bất động sản tại Đà Nẵng đang phục hồi mạnh, nhưng nhà đầu tư cần thận trọng, tránh chạy theo những “sóng ảo” được tạo ra bởi môi giới.

CBRE khuyến cáo, việc lựa chọn đúng phân khúc, đúng thời điểm và đúng pháp lý vẫn là nguyên tắc vàng trong giai đoạn tái thiết thị trường như hiện nay. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo CBRE Việt Nam, thời gian qua, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng ghi nhận sự trở lại với nguồn cung condotel tăng lên 7.688 căn từ 18 dự án. Giá bán condotel và biệt thự nghỉ dưỡng tăng lần lượt 15% và 12%, tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ biệt thự thấp, trung bình chỉ khoảng 14–15 căn/năm, do giá cao và vướng mắc pháp lý khiến nhà đầu tư dè dặt.

“Giai đoạn 2025 – 2027 sẽ có thêm nhiều dự án mới được tung ra, nhất là khi các rào cản pháp lý dần được tháo gỡ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lựa chọn kỹ dự án có pháp lý rõ ràng, thương hiệu uy tín và tỷ suất sinh lời thực tế. Việc phân tích kỹ tính pháp lý và năng lực phát triển dự án là yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường đang nhạy cảm”, bà Dung nói.

Ở phân khúc căn hộ bán, thị trường ghi nhận 950 căn hộ mới từ 4 dự án, nâng tổng cung lên 12.300 căn. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 85 triệu đồng/m², tăng 27% so với cùng kỳ; một số dự án ven sông Hàn ghi nhận mức giá lên đến 130–200 triệu đồng/m². Tuy nhiên, lượng giao dịch giảm tới 65% so với 6 tháng cuối năm 2024 do mặt bằng giá quá cao.

Dù vậy, CBRE cho rằng các yếu tố như GRDP tăng 11,7%, vốn FDI đạt 62 triệu USD và chính sách sáp nhập giữa thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam đang tạo ra dư địa lớn cho tăng trưởng. Sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế như Mandarin Oriental, JW Marriott, Nobu Hospitality... tiếp tục củng cố niềm tin vào thị trường trung – cao cấp.

Tuy nhiên, CBRE lưu ý, giá bất động sản tăng không đồng nghĩa với thị trường đã vào chu kỳ nóng. Nhà đầu tư cần ưu tiên pháp lý minh bạch, hiệu quả dòng tiền và tránh đầu tư theo phong trào. Những khu vực đang có dấu hiệu sốt đất do đầu cơ cần được xem xét kỹ lưỡng.

Cũng theo bà Dương Thùy Dung, việc lựa chọn đúng phân khúc, đúng thời điểm và đúng pháp lý vẫn là nguyên tắc vàng trong giai đoạn tái thiết thị trường như hiện nay.