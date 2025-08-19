Chính trị Thăng Điền bồi dưỡng chính trị hè cho gần 500 người Sáng 18/8, UBND xã Thăng Điền tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 200 công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trường học.

Gần 500 công chức, viên chức và người lao động thuộc ngành giáo dục xã Thăng Điền được tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè. Ảnh: GIANG BIÊN

Tại đây, các học viên được lãnh đạo xã Thăng Điền truyền đạt 2 chuyên đề cơ bản. Trong đó nhấn mạnh một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thăng Điền lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, gắn với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thông tin nội dung tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra học viên còn được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và nhiệm vụ năm học 2025 - 2026; những nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Được biết, trong 2 ngày 18 và 19/8, xã Thăng Điền tổ chức 2 lớp bồi dưỡng chính trị hè với sự tham gia của gần 500 người thuộc ngành giáo dục địa phương.