Giáo dục - Việc làm Xã Đại Lộc bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 600 cán bộ, giáo viên ĐNO - Đảng ủy xã Đại Lộc vừa hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2025 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Đảng ủy xã Đại Lộc bồi dưỡng chính trị hè năm 2025 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học. Ảnh: N.T.T

Đợt bồi dưỡng diễn ra từ ngày 15 đến 17/8 với sự tham gia của 614 cán bộ, giáo viên, nhân viên 17 trường học.

Báo cáo viên truyền đạt những nội dung quan trọng như: một số nội dung cốt lõi, điểm mới trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XXIII Đảng bộ thành phố; kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Lộc lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Cán bộ, giáo viên cũng được truyền đạt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...

Đây là hoạt động được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, quản lý giáo dục.