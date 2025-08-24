Theo bước chân người Quảng Thành lập Hội đồng hương xã Đại Lộc lâm thời ĐNO - Chiều 22/8, tại thành phố Hồ Chi Minh, Hội đồng hương xã Đại Lộc ra mắt ban chấp hành lâm thời.

Ban chấp hành Hội đồng hương xã Đại Lộc lâm thời nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: PHÚC HOÀNG

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Công Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc Nguyễn Hảo cùng lãnh đạo địa phương, đại diện Hội đồng hương thành phố Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.

Thành lập từ năm 1995 với những người con ưu tú của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ) như: ông Lê Văn Sáu, bà Đào Thu Loan…, tạo đầu mối liên kết bà con đồng hương tại phương Nam.

Ông Lê Văn Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương huyện Đại Lộc cũ, chia sẻ: “Từ năm 1995, những hoạt động đầu tiên của Hội nhằm gắn kết, tập hợp những người con xa xứ, đùm bọc nhau nơi đất khách, cùng nhau phát triển và hướng về quê hương Đại Lộc”.

Ở tuổi 82, ông Sáu vẫn nặng lòng với quê hương, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng thế hệ sau sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết, tương trợ, giữ lửa nghĩa tình đồng hương và tiếp tục đóng góp xây dựng quê nhà".

Bí Thư xã Đại Lộc Nguyễn Hảo phát biểu biểu dương hoạt động của hội. Ảnh: PHÚC HOÀNG

* Trước đó, ngày 9/7, thường trực hội đồng hương những xã thuộc Đại Lộc gồm: thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Nghĩa, Đại An, Đại Hòa, Đại Hiệp, tổ chức cuộc họp thảo luận, thống nhất sáp nhập thành Hội đồng hương xã Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành lâm thời gồm 22 thành viên, trong đó ban thường trực gồm 7 thành viên, ông Lê Văn Phước được bầu làm Chủ tịch Hội đồng hương xã Đại Lộc lâm thời. Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục hành trình gắn kết, sẻ chia và phát triển của bà con đồng hương Đại Lộc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng hương xã Đại Lộc lâm thời tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tổ chức các hoạt động thể thao như tennis, Pickleball gây quỹ tết trung thu. Phối hợp chính quyền địa phương có nhiều hoạt động khuyến tài khuyến học, chăm sóc người có công cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế địa phương và các hoạt động mang Tết về với người khó khăn ở quê nhà để bà con đón một cái Tết đầm ấm.