Thứ Hai, 25/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Kinh tế

Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

MAI QUẾ 25/08/2025 07:15

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng tư vấn bao gồm 18 thành viên là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Richard Dean McClellan, nguyên Giám đốc quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch UBND thành phố và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Các nội dung tư vấn bao gồm: chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; mô hình quản trị, cấu trúc tổ chức, cơ chế điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng; chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước đầu tư, hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Cùng với đó là tư vấn các chương trình đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; cơ chế thu hút và sử dụng chuyên gia quốc tế, trí thức người Việt đang làm việc, học tập tại các nước về làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Hội đồng tư vấn cũng tham gia ý kiến góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành trung tâm tài chính và tư vấn, góp ý các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Triển khai kế hoạch về Trung tâm tài chính quốc tế

Triển khai kế hoạch về Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đã làm phải thành công

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đã làm phải thành công

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Chính sách thuế ưu đãi tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Chính sách thuế ưu đãi tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Tạo thuận lợi nhất cho thành phố Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Tạo thuận lợi nhất cho thành phố Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Triển khai kế hoạch về Trung tâm tài chính quốc tế

Triển khai kế hoạch về Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đã làm phải thành công

Thủ tướng: Xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - đã làm phải thành công

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030: Chủ động tham mưu triển khai thành công Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Chính sách thuế ưu đãi tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Chính sách thuế ưu đãi tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Tạo thuận lợi nhất cho thành phố Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Tạo thuận lợi nhất cho thành phố Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế

Xem thêm Kinh tế
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Kinh tế
      Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO