Kinh tế Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng tư vấn bao gồm 18 thành viên là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn là ông Richard Dean McClellan, nguyên Giám đốc quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam.

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch UBND thành phố và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Các nội dung tư vấn bao gồm: chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; mô hình quản trị, cấu trúc tổ chức, cơ chế điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng; chương trình xúc tiến, thu hút nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, quỹ đầu tư, dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ pháp lý và tổ chức tư vấn quốc tế và trong nước đầu tư, hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Cùng với đó là tư vấn các chương trình đầu tư đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao; cơ chế thu hút và sử dụng chuyên gia quốc tế, trí thức người Việt đang làm việc, học tập tại các nước về làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Hội đồng tư vấn cũng tham gia ý kiến góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành trung tâm tài chính và tư vấn, góp ý các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch thành phố gắn với phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.