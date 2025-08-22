Chính trị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ các công việc của Trung tâm tài chính quốc tế ĐNO - Sáng 22/8, Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng theo Thông báo Kết luận số 47-TB/TW ngày 15/11/2024 của Bộ Chính trị về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam tổ chức phiên họp về các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng (gọi tắt Ban Chỉ đạo 47) chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 47 Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 47 Nguyễn Văn Quảng đề nghị lãnh đạo UBND thành phố khẩn trương phối hợp Bộ Tài chính (đầu mối là Cục Đầu tư nước ngoài) để dự thảo nghị định, nghiên cứu tham gia góp ý, sớm tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về trung tâm tài chính.

Trong đó, đặc biệt lưu ý việc xác định mô hình cơ quan chủ quản trung tâm tài chính. Các cơ quan tham mưu nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để đề xuất về thẩm quyền cơ quan điều hành cần bảo đảm linh hoạt và giữ vững an ninh quốc gia, quốc phòng.

Tiếp tục nghiên cứu mô hình Trung tâm tài chính GIFT City, Ấn Độ và Astana, Kazakhstan để học hỏi. Về hạ tầng, cần đẩy nhanh tiến độ tòa nhà 22 tầng tại Khu công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, với diện tích sử dụng 27.000m2 để có thể đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Bí thư Thành ủy yêu cầu khẩn trương xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và định hướng cơ chế để hợp tác với nhà đầu tư chiến lược (theo hình thức đối tác công tư - PPP hoặc hình thức khác); xây dựng cơ chế về thu hút nguồn nhân lực, mức tiền lương, phụ cấp, đãi ngộ quy định cho nhân sự chủ chốt.

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 47 tham mưu về phân công các thành viên Ban Chỉ đạo 47 thời gian đến sau khi thay đổi nhân sự về bộ máy. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu lập dự toán về thành lập Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: MAI QUẾ

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Tài chính cho biết, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15, sở tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo 47, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 671/QĐ-UBND ngày 1/8/2025 triển khai thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15; điều chỉnh và kiện toàn Ban Chỉ đạo 47, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 47.

Sở tham mưu và trình UBND thành phố danh sách nhân sự Hội đồng Tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng với 18 thành viên là đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các chuyên gia quốc tế trên lĩnh vực tài chính, kinh tế, luật quốc tế có kinh nghiệm công tác quản lý, điều hành trung tâm tài chính quốc tế.

Thời gian tới, Sở Tài chính cùng các sở, ban, ngành tiếp tục làm việc với các đối tác, nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính (fintech), tài sản số, chuỗi khối (blockchain)… để xúc tiến đầu tư, đồng thời tham vấn cơ chế, chính sách và giải pháp để thúc đẩy phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.