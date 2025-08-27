Xã hội Thắp lên niềm tin hoàn lương... Hơn 30 người, đều đã từng ít nhất một lần lầm lỡ, ngồi lại với những lãnh đạo của phường. Có những rụt rè, tự ti ban đầu sau khi được lắng nghe, giải đáp, họ tự mở lòng, chia sẻ ước mơ được hoàn lương, bắt đầu một cuộc đời khác của chính mình…

Lãnh đạo Công an phường Hương Trà trao sinh kế hỗ trợ cho bà P.T.T.L. Ảnh: THÀNH CÔNG

Hãy tự tìm lấy niềm tin

Buổi gặp gỡ được tổ chức tại trụ sở Công an phường Hương Trà mới đây với sự tham gia của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Công an phường cùng những người đã chấp hành xong án phạt tù.

Những tâm tình của ông Phạm Hoàng Đức, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà hình như chạm được vào cảm xúc của họ, những người đã chấp hành xong án phạt tù trở về với đời thường.

L.V.T., một thanh niên ở địa phương từng vướng vào lao lý vì cố ý gây thương tích, chia sẻ những khó khăn trong quá trình tìm việc làm của mình.

T. nói, hiện tại đang mưu sinh bằng nghề sơn nước, nhưng thu nhập bấp bênh nên anh muốn vay vốn để học lái xe, tìm kiếm một công việc ổn định.

Lắng nghe chia sẻ của T., ông Phạm Hoàng Đức tự nguyện hỗ trợ từ nguồn tiền cá nhân, cho anh T. mượn đóng học phí học nghề và cam kết sẽ tìm kiếm nơi làm việc để giới thiệu cho T. sau khi học xong.

Ông Đức muốn anh T. cam kết tuân thủ pháp luật, không tái phạm, tránh xa những tệ nạn.

“Ai cũng có quyền chọn cho mình một thái độ sống tích cực, trở thành một người có ích. T. và nhiều anh chị em ngồi đây, đều đã trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Các anh chị em đã từng đánh mất niềm tin của gia đình, của cộng đồng, nhưng tôi tin mọi người vẫn luôn có cơ hội để làm lại. Hãy tự tìm lại niềm tin của mình, của gia đình, của xóm làng xung quanh. Một khi mọi người đã tin thì không lo gì chuyện không có vốn, không có việc làm để tiếp tục sống có ích”, ông Đức nói.

Những chia sẻ được tiếp nối nhiều hơn, sau câu chuyện mà T. kể.

Bà P.T.H.T. trở về địa phương từ tháng 12/2024, sau khi được giảm án đối với bản án 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà H. mong muốn có công việc ổn định để trả dần các khoản nợ cho nạn nhân năm xưa.

Hiểu hoàn cảnh của bà, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trao tặng bà một bộ máy may và máy vắt sổ, tạo điều kiện để bà trở lại với nghề may mặc trước đây.

“Tôi đã chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước pháp luật. Những năm tháng chấp hành án giúp tôi nhận thấy lỗi lầm của mình. Giờ đây, tôi chỉ mong có cơ hội làm lại cuộc đời, trả nợ cho những người từng bị hại”, bà T. chia sẻ.

Sự hỗ trợ kịp thời của phường Hương Trà đã trợ lực cho bà T. hàn gắn vết thương của cuộc đời mình, mở ra cánh cửa của niềm tin để bà T. được thêm một lần làm lại.

Đồng hành cùng ước nguyện hoàn lương

Theo báo cáo của Công an phường Hương Trà, hiện nay trên địa bàn có 162 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các chỉ thị liên quan, Công an phường đã tham mưu UBND phường phân công cá nhân, tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ nhóm đối tượng này.

Các hoạt động cụ thể bao gồm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất kinh doanh, nhằm giúp họ ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích.

Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà thông tin, Công an phường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và ban nhân dân các khối phố, lồng ghép tuyên truyền tại cơ sở để xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Cảnh sát khu vực thường xuyên xuống địa bàn, nắm tình hình, gặp gỡ trao đổi, động viên để những người tái hòa nhập phấn đấu vươn lên, tìm kiếm việc làm và tránh tái phạm pháp luật.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo từ cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tái hòa nhập được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến từng khối phố, góp phần giữ vững an ninh trật tự”.

“Bằng cách thắp một ngọn đèn niềm tin, địa phương đang giúp người từng lầm lỡ tìm thấy lối đi, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn. Chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên hoạt động này để kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành với người chấp hành xong án, để mọi người cùng chung tay xây dựng phường Hương Trà bình yên, hạnh phúc.

Việc tìm lại niềm tin của gia đình, cộng đồng cần một quá trình, nên bản thân họ phải tu chí làm ăn, tu dưỡng đạo đức. Chính quyền không cần người chấp hành xong án phạt tù ký vào bản cam kết bằng giấy, mà hãy cam kết bằng thái độ sống, bằng trách nhiệm công dân của họ trong những năm tháng sắp đến”, ông Phạm Hoàng Đức chia sẻ.