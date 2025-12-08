Giao thông - Xây dựng Thi công kè bảo vệ bờ biển Hội An: Đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An thi công bằng nhiều mũi trên biển, phấn đấu hoàn thành một số đoạn đê giảm sóng trước mùa mưa bão năm nay.

Công trường thi công trên biển. Ảnh: CÔNG TÚ

Công trình trọng điểm

Ngày 20/3/2025, tỉnh Quảng Nam (cũ) đã tổ chức lễ khởi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Ông Võ Văn Điềm, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (trực thuộc UBND thành phố Đà Nẵng) cho biết, bờ biển Hội An từng được đánh giá là một trong những bờ biển đẹp nhất châu Á. Nhưng từ sau năm 2014, bờ biển này đã bị sạt lở nặng, mất đi bãi tắm và làm hư hại đến hạ tầng dọc bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, cảnh quan môi trường du lịch, đe dọa an toàn các công trình.

Để bảo vệ bờ biển khỏi nguy cơ xâm thực ngày càng sâu vào đất liền, Quảng Nam đã có nhiều giải pháp công trình khắc phục tình trạng xói lở, bước đầu phát huy được hiệu quả.

Nhưng do kinh phí hạn hẹp, địa phương mới chỉ thực hiện được khoảng 2,3km trên hơn 6km bờ biển cần Vì vậy, việc Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An chính thức bước vào giai đoạn thực hiện là bước tiến quan trọn góp phần đảm bảo tương lai phát triển của đường bờ biển Hội An.

Đê ngầm giảm sóng đoạn tuyến B7. Ảnh: CÔNG TÚ

Đến ngày 4/4 vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã ký công văn thông báo chính thức thi công công trình Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An; gồm 2 hợp phần.

Trong đó, hợp phần 1 tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông đoạn cầu tàu đi Cù Lao Chàm dọc về hướng bắc đến biên phía bắc của khách sạn Victoria dài khoảng 3.393,5m. Hợp phần 2 triển khai các biện pháp phi công trình như nghiên cứu, đánh giá củng cố cơ chế và thể chế tổ chức quản lý tổng hợp lưu vực vùng bờ…

Công trình có 2 gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 do liên danh Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô và Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương trúng thầu thực hiện; còn gói thầu số 2 do liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến trúng thầu triển khai. Thời gian hoàn thành công trình vào tháng 12/2026. Dự án này hoàn thành sẽ bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân, cũng như các cơ sở hạ tầng về du lịch, nghỉ dưỡng cho toàn bộ khoảng 3,2km2 diện tích đất và hơn 1.300 hộ dân.

Thúc đẩy thi công

Ông Tân cho biết, giải pháp kết cấu các hạng mục công trình của dự án bao gồm: Đê ngầm giảm sóng từ B1 đến B7; hệ thống 6 mỏ hàn vuông góc với bờ; tôn tạo bãi tắm.

Công nhân lặn thi công đê giảm sóng xuyên trưa. Ảnh: CÔNG TÚ

Phạm vi tôn tạo bãi tắm chi tiết được chia thành các bãi tôn tạo từ C1 đến C6 nằm xen kẽ giữa các mỏ hàn. Riêng bãi tôn tạo C7 (bãi nuôi hy sinh), bãi này sẽ nối tiếp bãi tôn tạo trước đây của Dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ UBND phường Cẩm An cũ (nay là phường Hội An Tây) đến khu vực An Bàng tiến về phía bắc.

Ghi nhận công trường trên biển, liên danh các nhà thầu huy động hàng chục thiết bị máy móc, tàu thuyền. Kỹ sư Đào Tô Văn, phụ trách kỹ thuật thi công Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương chia sẻ, đơn vị đang làm đê ngầm B1 và B4, nạo vét móng đê và thi công đá lõi đê tại gói thầu số 1. Đối với gói thầu số 2, nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ đê ngầm B5, B6, B7.

Ông Lê Đình Sơn, cán bộ quản lý dự án (Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam) cho biết, công trình gặp thuận lợi khi không ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, nhà thầu có năng lực thi công, nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện nay, các nhà thầu tổ chức 4 mũi thi công trên biển. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đội ngũ công nhân thi công xuyên trưa, phấn đấu hoàn thành các tuyến đê ngầm giảm sóng B4, B5, B6, B7 trước mùa mưa bão năm nay, để năm 2026 tiến hành nuôi bãi. Các tuyến đê B1, B2, B3 đang thi công một phần và hoàn thành năm 2026.

Dự án đang bước vào giai đoạn cao điểm thúc đẩy nhanh về tiến độ. Tính đến nay, giá trị sản lượng đạt khoảng 15%. Theo chủ đầu tư, khối lượng đá thi công rất lớn nên phải đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, thủ tục hồ sơ.

Nguồn cung đá tập trung chính ở Núi Thành và Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi). Tuy nhiên, dự án gặp một số khó khăn như thời tiết trên biển không ổn định khi thường xuyên xuất hiện mưa kèm theo sóng cao; nguồn cung nguyên vật liệu khan hiếm, giá cả biến động tăng.

Thi công trên biển nên tiến độ phụ thuộc lớn vào thời tiết. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Văn cho hay, để thúc đẩy tiến độ, nhà thầu thuê thêm thiết bị máy móc chuyên dụng với chi phí cao. Một bộ gồm sà lan, tàu kéo, cẩu với giá thuê khoảng 650 triệu đồng/tháng; một bộ tàu chở đá, máy đào, máy cẩu cũng giá thuê như thế. Do vậy, cần phải tận dụng thời tiết thuận lợi để thi công, nếu kéo dài sẽ rất tốn kém.

Kỹ sư đơn vị tư vấn chia sẻ, dự báo gió mà không có diễn biến bất thường và xuất hiện thời gian ngắn thì sẽ tạm neo đậu máy móc thiết bị trên biển, chờ biển lặng là tiếp tục thi công. Ngược lại, dự báo gió cấp 4-5 thì phải đưa vào nơi tránh trú an toàn, sau khoảng 5 ngày mới tổ chức làm lại được. Vì vậy, các nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, thi công hoàn thành kế hoạch đặt ra trước mùa mưa bão.