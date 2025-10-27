Thời tiết ngày 27/10: Mưa lớn dồn dập, lũ trên các sông miền Trung tiếp tục lên cao

ĐNO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, và sáng sớm 27/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, trong khi Nam Bộ cũng xuất hiện mưa lớn cục bộ. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm, như trạm Đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) và trạm Cống Rạch Bùn (Đồng Tháp).

Trong 24 giờ tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 350 mm.

Tại Tây Nguyên, từ sáng sớm 27/10 đến sáng 28/10, khu vực phía Đông Gia Lai và Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to trên 150 mm. Ngoài ra, khu vực Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Trung có mưa to đến rất to.

Hiện lũ trên các sông miền Trung đang lên nhanh. Mực nước sông Hương (Huế) tăng trở lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả nước; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng, Quảng Nam) cũng đang lên. Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa sẽ đạt mức báo động 3, sau đó xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên mức báo động 3, còn các sông ở Huế ở trên báo động 3.

Từ 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn sẽ xuống mức báo động 2, sông Vu Gia ở trên mức báo động 1, trong khi các sông ở Huế vẫn ở mức cao. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực từ Huế đến Đà Nẵng.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9 đang hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực Hoàng Sa; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5–3 m; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5–6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2–4 m.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân vùng núi, ven sông suối miền Trung và các khu vực trũng thấp cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phương án sơ tán khi cần thiết; ngư dân hạn chế ra khơi do sóng lớn và gió mạnh trên các vùng biển từ Bắc Biển Đông đến vịnh Thái Lan.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.