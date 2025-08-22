Thông tin doanh nghiệp THÔNG BÁO Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp công trình căn hộ lưu trú, Trung tâm dịch vụ giải trí, hội nghị.

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp công trình căn hộ lưu trú, Trung tâm dịch vụ giải trí, hội nghị.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Công ty TNHH Sao Việt Non Nước

Địa chỉ: Số 19 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi

4. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước và nước ngoài có năng lực chuyên môn phù hợp, tham gia thi tuyển.

5. Thông tin về dự án; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế dự thi; Kế hoạch, thời gian tổ chức và cơ cấu giải thưởng, truy cập link

https://drive.google.com/drive/folders/1d7ubOXFnERzATw6RE4EGyCFmE-K8p5hL?usp=sharing

website: https://www.melia.com/vi/hotels/vietnam/da-nang/melia-danang-beach-resort

6. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Ông/bà: Nguyễn Đình Nam

- Số điện thoại: 0907.184.579

- Địa chỉ: Số 19 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email: namcaoft@gmail.com