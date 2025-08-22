Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thông tin doanh nghiệp

THÔNG BÁO

TỐ QUYÊN 22/08/2025 11:11

Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Tổ hợp công trình căn hộ lưu trú, Trung tâm dịch vụ giải trí, hội nghị.

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc Tổ hợp công trình căn hộ lưu trú, Trung tâm dịch vụ giải trí, hội nghị.

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Công ty TNHH Sao Việt Non Nước

Địa chỉ: Số 19 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi

4. Đối tượng dự thi: Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước và nước ngoài có năng lực chuyên môn phù hợp, tham gia thi tuyển.

5. Thông tin về dự án; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế dự thi; Kế hoạch, thời gian tổ chức và cơ cấu giải thưởng, truy cập link

https://drive.google.com/drive/folders/1d7ubOXFnERzATw6RE4EGyCFmE-K8p5hL?usp=sharing

website: https://www.melia.com/vi/hotels/vietnam/da-nang/melia-danang-beach-resort

6. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Ông/bà: Nguyễn Đình Nam

- Số điện thoại: 0907.184.579

- Địa chỉ: Số 19 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

- Email: namcaoft@gmail.com

Bài liên quan
(0) Bình luận
Xem thêm Thông tin doanh nghiệp
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thông tin doanh nghiệp
      THÔNG BÁO

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO