Chủ Nhật, 17/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Bạn cần biết

Mời tham gia cuộc thi: ‘Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng’

TỐ QUYÊN 17/08/2025 10:49

Ban Tổ chức kính mời các đơn vị tham gia cuộc thi "Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng" với các nội dung.

Thông tin chung:

- Cơ quan Quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cuộc thi:

- Tên cuộc thi: "Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng".

- Địa điểm: Phường Hòa Minh, thành phố Đà Nẵng.

- Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được đăng tải tại các website:

https://tuvanthituyen.vn/quangtruongtaybacdanang và https://tuvanxaydungdn.vn

Hình thức thi tuyển: Tổ chức thi tuyển rộng rãi.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế thi tuyển được duyệt và các quy định khác có liên quan.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 22/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 240.000.000 đồng

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng. Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Email: tttvthituyen@gmail.com

- Điện thoại: 0236.3.796.322 - 0935404655 (gặp Chị Hương).

Bài liên quan
Đọc tiếp
Mời tham gia cuộc thi 'Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng'

Mời tham gia cuộc thi 'Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng'

Công an Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân”

Công an Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân”

(0) Bình luận
Đọc tiếp
Mời tham gia cuộc thi 'Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng'

Mời tham gia cuộc thi 'Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng'

Công an Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân”

Công an Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân”

Xem thêm Bạn cần biết
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Bạn cần biết
      Mời tham gia cuộc thi: ‘Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng’

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO