Bạn cần biết Mời tham gia cuộc thi: ‘Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng’ Ban Tổ chức kính mời các đơn vị tham gia cuộc thi "Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng" với các nội dung.

Thông tin chung:

- Cơ quan Quyết định đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

- Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cuộc thi:

- Tên cuộc thi: "Thi tuyển phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc thành phố Đà Nẵng".

- Địa điểm: Phường Hòa Minh, thành phố Đà Nẵng.

- Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển được đăng tải tại các website:

https://tuvanthituyen.vn/quangtruongtaybacdanang và https://tuvanxaydungdn.vn

Hình thức thi tuyển: Tổ chức thi tuyển rộng rãi.

Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế thi tuyển được duyệt và các quy định khác có liên quan.

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 22/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 240.000.000 đồng

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thành phố Đà Nẵng. Số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

- Email: tttvthituyen@gmail.com

- Điện thoại: 0236.3.796.322 - 0935404655 (gặp Chị Hương).