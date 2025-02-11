An ninh trật tự Thông tin bà cụ “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt” là sai sự thật ĐNO - Công an xã Xuân Phú vừa xác minh, làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật về trường hợp cụ bà V.T.C. (trú thôn Phù Sa, xã Xuân Phú) được cho là “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt”.

Thông tin lan truyền trong đoạn video về một cụ bà nhịn đói lâu ngày ở xã Xuân Phú là sai sự thật. (Ảnh cắt từ video clip)

Ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video với nội dung cho rằng cụ bà V.T.C. bị ngập lụt nhiều ngày, không có đồ ăn, nước uống, khiến dư luận xôn xao. Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định, tài khoản Facebook tên L.T.H. (chủ tài khoản là bà L.T.H., SN 1997, trú xã Xuân Phú) là người đăng tải đoạn video này. Công an mời bà L.T.H. đến trụ sở làm việc để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, bà L.T.H. thừa nhận nội dung trong video là không đúng sự thật. Thực tế, trong thời gian mưa lũ, cụ bà V.T.C. được chính quyền địa phương và các đoàn thiện nguyện hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm cùng các nhu yếu phẩm cần thiết.

Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng kỹ nguồn tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ lên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ làm sai lệch nhận thức của dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền và các lực lượng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân vùng lũ.