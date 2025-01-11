Giao thông - Xây dựng Thông tuyến đường sắt Bắc Nam qua thành phố Huế Ngày 31/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã khôi phục và thông tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn thành phố Huế sau 3 ngày ách tắc do mưa lũ.

Được biết, hàng trăm cán bộ, công nhân ngành đường sắt đã được huy động tăng ca xuyên đêm, khẩn trương gia cố, bổ sung vật liệu, kiểm tra độ ổn định nền ray, để kịp thời thông tuyến sớm nhất.

Đến nay toàn tuyến đường sắt Bắc - Nam cơ bản được thông suốt, ngoại trừ các đôi tàu SE5/6 và SE9/10 vẫn tạm ngừng khai thác do ảnh hưởng của lịch trình điều chỉnh trước đó. Các đoàn tàu được khai thác trở lại với tốc độ hạn chế 5km/h, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn tàu qua khu vực.