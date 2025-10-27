Thứ Hai, 27/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giao thông - Xây dựng

Ngành đường sắt ngừng nhiều đôi tàu do ảnh hưởng mưa lũ miền Trung

GIA MINH 27/10/2025 17:40

ĐNO - Chiều 27/10, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, do tình hình lũ lụt miền Trung, ngành đường sắt tạm ngưng chạy các đôi tàu Thống nhất Bắc Nam và tàu "Kết nối di sản miền Trung".

z7160790791172_aec4a7058c4c54125654932188b8de1e(1).jpg
Đường sắt qua Đà Nẵng bị ngập. Ảnh: GIA MINH

Cụ thể, tối 27/10 ngừng chạy đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn; ngừng chạy đôi tàu SE19/20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đồng thời, ngừng chạy đôi tàu "Kết nối di sản miền Trung" HĐ1/2, HĐ3/4 các ngày 28 và 29/10 xuất phát tại Huế và Đà Nẵng.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng của các chuyến tàu trên là 2.700 người. Hành khách có vé các chuyến tàu trên thực hiện trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày.

Công ty CP Vận tải đường sắt đã thông báo cho hành khách biết qua nhắn tin SMS, Zalo, website, fanpage...

Bài liên quan
Đọc tiếp
Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng giúp dân ứng phó mưa lũ

Xem thêm Giao thông - Xây dựng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giao thông - Xây dựng
      Ngành đường sắt ngừng nhiều đôi tàu do ảnh hưởng mưa lũ miền Trung

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO