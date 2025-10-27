Giao thông - Xây dựng Ngành đường sắt ngừng nhiều đôi tàu do ảnh hưởng mưa lũ miền Trung ĐNO - Chiều 27/10, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết, do tình hình lũ lụt miền Trung, ngành đường sắt tạm ngưng chạy các đôi tàu Thống nhất Bắc Nam và tàu "Kết nối di sản miền Trung".

Đường sắt qua Đà Nẵng bị ngập. Ảnh: GIA MINH

Cụ thể, tối 27/10 ngừng chạy đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE3/4 xuất phát tại Hà Nội và Sài Gòn; ngừng chạy đôi tàu SE19/20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đồng thời, ngừng chạy đôi tàu "Kết nối di sản miền Trung" HĐ1/2, HĐ3/4 các ngày 28 và 29/10 xuất phát tại Huế và Đà Nẵng.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng của các chuyến tàu trên là 2.700 người. Hành khách có vé các chuyến tàu trên thực hiện trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày.

Công ty CP Vận tải đường sắt đã thông báo cho hành khách biết qua nhắn tin SMS, Zalo, website, fanpage...