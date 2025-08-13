Thể thao Thu Vinh, Mộng Tuyền dự Giải bắn súng vô địch châu Á 2025 Từ ngày 16 - 30/8, hai vận động viên đội tuyển bắn súng Việt Nam là Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền dự Giải bắn súng vô địch châu Á 2025 tại Kazakhstan. Mộng Tuyền dự giải với mục tiêu cọ xát, trong khi Thu Vinh được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Tại Giải bắn súng vô địch châu Á gần nhất diễn ra năm 2023 ở Hàn Quốc, Thu Vinh giành Huy chương Đồng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Năm 2024, Trịnh Thu Vinh (10m súng ngắn hơi nữ) và Lê Thị Mộng Tuyền (10m súng trường hơi nữ) thi đấu tại Olympic Paris (Pháp) 2025.

Năm nay, các xạ thủ nhận nhiệm vụ giành thành tích cao nhất tại SEA Games 33, do đó cuộc đấu vô địch châu Á là bài kiểm tra chuyên môn phù hợp cho từng người. Tại bảng xếp hạng của Liên đoàn Bắn súng thế giới công bố tháng 8, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng hạng 8 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

Đầu năm nay, Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy giành Huy chương Vàng 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ tại Cúp châu Á 2025. Sau Olympic Paris (Pháp) 2024, Trịnh Thu Vinh được ngành thể thao tập trung đầu tư, tập huấn tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (Hà Nội).

Cô đang được chuyên gia trực tiếp huấn luyện để nâng cao chuyên môn, cạnh tranh Huy chương Vàng SEA Games 33.