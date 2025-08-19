Xã hội Thúc đẩy phát triển và quản lý xã hội số tại khu vực miền Trung ĐNO - Sáng 19/8, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp Đại học Kinh tế quốc dân và Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học “Phát triển và quản lý xã hội số tại khu vực miền Trung”.

Quang cảnh tọa đàm khoa học. Ảnh: BÍCH LIÊN

PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và PGS.TS Đỗ Hương Lan, Viện trưởng Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội đồng chủ trì tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại biểu được nghe Tiến sĩ Võ Văn Lợi, Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị khu vực III trình bày tham luận về quản lý và phát triển xã hội số tại Đà Nẵng sau sáp nhập, nhìn từ chính sách, thể chế và tổ chức thực hiện.

Thạc sĩ Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPT Đà Nẵng trình bày tham luận về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) và an toàn thông tin trong nâng cao năng lực số, hướng tới xã hội số bền vững tại Đà Nẵng. Giảng viên Lại Minh Sang, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội với tham luận về nhận thức và hiệu ứng tâm lý vô thức, yếu tố điều tiết hành vi của công dân trong xã hội số, góc nhìn từ dữ liệu thực nghiệm xã hội số...

Các đại biểu còn tham gia thảo luận, trao đổi sâu hơn về nhiều vấn đề liên quan.

Theo PGS.TS Đỗ Hương Lan, xã hội số không chỉ đơn thuần là sự số hóa các dịch vụ, mà còn là sự biến đổi về chất trong cách thức con người kết nối, tương tác và tham gia vào các hoạt động xã hội. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam đã xác định: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số chính là 3 trụ cột của quốc gia số.

Trong đó, “Xã hội số Việt Nam” với 8 thành phần chính gồm: phương tiện số; kết nối số; danh tính số; tài khoản số; chữ ký số; địa chỉ số; kỹ năng số và văn hóa số. Trong đó có ba đặc trưng cơ bản là công dân số, kết nối số và văn hóa số.

Đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại Việt Nam, phát triển xã hội số là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, xã hội số cũng kéo theo nhiều thách thức như: khoảng cách số giữa các nhóm dân cư; nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ; các vấn đề an toàn, an ninh mạng và cả những tác động tâm lý, hành vi phức tạp trong đời sống công dân.

Vì vậy, phát triển xã hội số không chỉ là chuyện hạ tầng công nghệ, mà đòi hỏi một chiến lược toàn diện về chính sách, công nghệ, văn hóa số và năng lực số của người dân.

"Đà Nẵng nổi lên như một địa phương tiên phong về phát triển xã hội số. Việc lựa chọn Đà Nẵng làm trường hợp nghiên cứu trong tọa đàm và trong công trình nghiên cứu khoa học của Viện Chính sách, Đổi mới và Khoa học liên ngành có ý nghĩa đặc biệt. Qua đó, đề xuất các giải pháp kết hợp giữa chính sách - công nghệ - con người, nhằm thúc đẩy xã hội số bền vững và nhân văn", PGS.TS Đỗ Hương Lan cho biết.

Buổi tọa đàm khoa học này đóng góp thêm luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách ở tầm quốc gia, gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.