Xã hội Từ 18/8, hơn 100 sinh viên tham gia tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số tại xã, phường Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 18-25/8 sẽ có 105 sinh viên tình nguyện ngành công nghệ thông tin sẽ tham gia hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại 44 phường, xã trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tam Kỳ. Ảnh: VINH ANH

Sinh viên các trường tham gia tình nguyện gồm Trường Đại học FPT, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng).

Để công tác cử sinh viên về địa phương an toàn, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các trường đại học chủ động liên hệ với UBND các phường, xã theo đầu mối liên hệ để trao đổi các công tác về sắp xếp, tổ chức đưa, đón sinh viên tình nguyện; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn các hoạt động của sinh viên khi tham gia hỗ trợ tại địa phương.

UBND các phường, xã bố trí cán bộ phối hợp theo dõi, hỗ trợ, đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của sinh viên; theo đó nội dung cần bám sát các nhiệm vụ được giao hỗ trợ tại Kế hoạch số 40/KHUBND ngày 11/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng và các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương để làm cơ sở triển khai.