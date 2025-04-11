Thanh thiếu niên Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên Tại các cơ sở đào tạo, trường đại học, việc thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp trở thành nhiệm vụ quan trọng, giúp các em tiếp thu kiến thức, rèn luyện tư duy sáng tạo, bản lĩnh và kỹ năng thực tiễn để làm chủ tương lai.

Dự án “SevenCordy - Trà của sự đổi mới” do nhóm sinh viên Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thực hiện, là mô hình khởi nghiệp sáng tạo kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và thảo mộc thiên nhiên. Ảnh: ĐVCC

Nuôi dưỡng ý tưởng

Dự án “SevenCordy - Trà của sự đổi mới” do nhóm sinh viên Trần Thanh Hiếu, Lê Huy Đức, Phạm Thị Mỹ Diệu, Đặng Ngọc Bảo Trân và Trần Thị Kim Nguyên, Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thực hiện, là mô hình khởi nghiệp sáng tạo kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và thảo mộc thiên nhiên, tạo nên bộ trà viên nén “7 ngày - 7 hương vị - 7 cảm xúc”. Sản phẩm hướng đến việc chăm sóc sức khỏe, cân bằng tinh thần và truyền cảm hứng sống tích cực.

SevenCordy mang đến trải nghiệm thưởng trà mới mẻ với các viên trà nén tiện lợi chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và các thảo mộc quen thuộc như: hoa sen, gừng, quế, atiso, oải hương… Mỗi gói trà được gắn QR code, mở ra những câu chuyện, bản nhạc hoặc podcast truyền cảm hứng, giúp người dùng thư giãn và tái tạo năng lượng.

Với mức giá hợp lý (49 đến 59 ngàn đồng/combo 7 viên), sản phẩm hướng đến nhiều đối tượng: sinh viên, nhân viên văn phòng, người trung niên và cả thị trường quà tặng. Dự án hướng tới giá trị “Sức khỏe - Tinh thần - Môi trường”, góp phần lan tỏa lối sống “Uống trà lành - Sống lành” và khẳng định tiềm năng trở thành thương hiệu trà dược liệu cá nhân hóa quy mô khu vực.

Sinh viên Trần Thanh Hiếu chia sẻ, trong bối cảnh hiện đại, con người phải đối mặt với nhiều áp lực từ công việc, học tập, ô nhiễm và lối sống thiếu cân bằng, nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tinh thần ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm hiện nay vẫn mang tính công nghiệp, thiếu yếu tố văn hóa và cảm xúc. Dự án này ra đời để khởi động năng lượng, xoa dịu áp lực, sống chậm, yêu bản thân.

Về chiến lược phân phối, SevenCordy lựa chọn mô hình linh hoạt, tận dụng tối đa nền tảng số để tối ưu chi phí và mở rộng tiếp cận: online (bán hàng qua TikTok Shop, Shopee, mạng xã hội); phân phối tại quán trà, nhà thuốc, spa, cửa hàng thực phẩm sạch, các hội chợ sức khỏe và trường đại học; tổ chức các buổi thử trà, kể chuyện, kết nối thương hiệu tại chợ phiên, gian hàng sinh viên, giúp tạo dấu ấn và thu hút người dùng lâu dài.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Khởi nghiệp kinh tế, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) hiện có hơn 100 thành viên. Đây là môi trường giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức và định hướng tư duy sáng tạo, từ đó phát huy tối đa tiềm năng và khơi dậy đam mê khởi nghiệp. Với chuỗi hoạt động đa dạng, Câu lạc bộ Khởi nghiệp kinh tế không chỉ là nơi ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp, mà còn là bệ phóng giúp sinh viên tự tin bước vào hành trình nghề nghiệp tương lai.

Đơn cử, Webinar “Khởi nghề hay khởi nghiệp” - giúp sinh viên định hướng lựa chọn, hiểu rõ điểm mạnh của bản thân và học hỏi từ các diễn giả giàu kinh nghiệm; Workshop “Kén job - Training CV & Phỏng vấn”, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin việc và tham gia phỏng vấn giả định cùng các chuyên gia uy tín.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp kinh tế Đinh Thị Thanh Nga cho hay, trong thời gian tới sẽ tổ chức chương trình “Neo-up 2025: unfurl your wings”, nhằm hiện thực hóa các ý tưởng tiềm năng, giúp sinh viên rèn kỹ năng, mở rộng kết nối và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Các đội thi xuất sắc sẽ được chuyên gia đầu ngành đồng hành, cố vấn và kết nối với nhà đầu tư tiềm năng, góp phần đưa ý tưởng đến gần hơn với thị trường thực tế.

Trong đó, tập trung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp theo mô hình “Business Model Canvas”, giúp phát triển dự án linh hoạt và toàn diện. Neo-up 2025 chú trọng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mô hình kinh doanh - xu hướng tất yếu của thời đại mới. Các chuyên đề tập huấn chính gồm: khởi nghiệp tinh gọn, công nghệ vận hành, tài chính, marketing và ứng dụng AI trong kinh doanh.

Ươm tạo khởi nghiệp

Tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), chương trình “Ươm tạo khởi nghiệp UED” được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ các nhóm sinh viên và giảng viên ở giai đoạn tiền ươm tạo. Chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng và nguồn lực để giúp các ý tưởng khởi nghiệp phát triển thành sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng thương mại.

Câu lạc bộ Khởi nghiệp kinh tế tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2025. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, còn hướng tới thiết lập và vận hành mô hình tiền ươm tạo ngay tại trường, đồng thời kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ. Nhờ đó, các nhóm dự án có cơ hội được cố vấn, thử nghiệm thị trường, mở rộng hợp tác và huy động nguồn lực. Chương trình cũng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng sinh viên qua các hoạt động đào tạo, hội thảo, sự kiện và ngày hội Demo Day.

Chương trình thu hút gần 20 nhóm sinh viên với hơn 50 thành viên, thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như công nghệ, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, thực phẩm, y dược và kinh tế số. Một số dự án tiêu biểu như: Superfood Copepods phát triển nguồn thực phẩm vi sinh bền vững; LAVÉSKIN dòng sản phẩm chăm sóc da chiết xuất từ thiên nhiên; dung dịch enzyme tẩy rửa đa năng, tận dụng phế phẩm thực vật, hướng tới mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn.

Theo ông Lê Vũ Trường Sơn, Chủ nhiệm nhiệm vụ Ươm tạo khởi nghiệp UED, việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường đại học chính là “bệ phóng” cho tinh thần đổi mới sáng tạo của sinh viên, mang ý nghĩa ở cả tầm chiến lược và triển khai. Ở tầm chiến lược, trường đại học là trung tâm của hệ sinh thái - nơi sản sinh tri thức, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và kết nối các nguồn lực xã hội.

“Năm nay, chất lượng các dự án tăng rõ rệt, thể hiện ở cả tư duy khởi nghiệp lẫn mức độ sẵn sàng ra thị trường. Các nhóm đã biết áp dụng hiệu quả mô hình Business Model Canvas, một mặt chuyển từ tư duy “làm sản phẩm” sang “giải pháp cho vấn đề của khách hàng”; mặt khác xác định rõ mô hình doanh thu và lộ trình phát triển mở rộng”, ông Sơn đánh giá.