Thế giới Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD vào năm 2030 ĐNO - Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 10 - 13/8/2025, báo Korea Times (Hàn Quốc) số ra ngày 11/8 có bài viết về việc hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ trước hội đàm song phương tại Phủ Tổng thống ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 10/8/2025. Ảnh: Korea Times



Việt Nam và Hàn Quốc cam kết tăng cường quan hệ kinh tế với mục tiêu đầy tham vọng để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030; cam kết hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quy mô lớn, công nghệ và năng lượng hạt nhân.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực hướng đến tương lai như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đường sắt cao tốc, năng lượng tái tạo và khoáng sản thiết yếu.

Thỏa thuận trên được đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh song phương tại Seoul ngày 10/8 giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoảng 10.000 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ công ty Hàn Quốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và bền vững.

Tổng thống Lee nhấn mạnh, các dự án quốc gia lớn như xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới của Việt Nam và dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam là rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, thiết lập hệ thống giao thông vận tải và hậu cần hiện đại.

Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng, bằng cách tận dụng chuyên môn công nghệ vượt trội và kinh nghiệm sâu rộng của các công ty Hàn Quốc, các dự án này sẽ trở thành hình mẫu hợp tác thành công giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại buổi họp báo chung, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: "Trong cuộc hội đàm, chúng tôi nhất trí rằng kể từ khi nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 11/2020, quan hệ đối tác Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập một hình mẫu xuất sắc. Hai nước chia sẻ sự tin cậy chính trị mạnh mẽ và cam kết thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên tất cả lĩnh vực".

Ngoài hợp tác kinh tế, Hàn Quốc và Việt Nam nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh công cộng, trao đổi giữa Quốc hội và chính quyền địa phương.

Theo thống kê, giao lưu nhân dân giữa hai nước đạt 5 triệu lượt người mỗi năm, bao gồm hơn 100.000 hộ gia đình đa văn hóa gốc Hàn và Việt. Việt Nam và Hàn Quốc cam kết duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ vốn là đối tác thương mại lớn thứ ba của nhau.

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024 đạt khoảng 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm 2023. Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc đạt gần 50 tỷ USD. Khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, thương mại song phương lúc đó chỉ đạt 500 triệu USD.