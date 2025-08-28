An ninh trật tự Thưởng nóng lực lượng phá án vụ cướp tiệm vàng ở đường Núi Thành ĐNO - Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng khen thưởng đột xuất lực lượng phá án trong vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành đêm 26/8.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng (giữa) trao thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh: CATP

Sáng 28/8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng gặp mặt, trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngũ Hành Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp tại cửa hàng trang sức vào đêm 26/8.



Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đối tượng gây án là người nước ngoài (SN 1996). Do cần tiền tiêu xài, đối tượng lên kế hoạch chi tiết như: lựa chọn địa điểm, chuẩn bị hung khí, thuê xe máy và tháo biển kiểm soát, ngụy trang, che mặt, chuẩn bị sẵn ba-lô đựng tiền.

Khoảng 19 giờ 45 ngày 26/8, đối tượng xông vào cửa hàng trang sức trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường), sau đó dùng hung khí khống chế, gây thương tích cho bảo vệ và đe dọa nhân viên. Đối tượng đập vỡ tủ kính lấy 20 sản phẩm trang sức với tổng trị giá gần 833 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng thay trang phục, trả xe máy đã thuê và cất giấu tang vật nhằm xóa dấu vết.



Công an phát hiện và bắt giữ đối tượng tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (phường An Hải). Ảnh: CATP

Ngay khi nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an cơ sở triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ chưa đầy 14 giờ, lúc 10 giờ 25 ngày 27/8, lực lượng công an bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu (phường An Hải). Toàn bộ tang vật, tài sản bị chiếm đoạt và phương tiện gây án được thu hồi.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố tuyên dương lực lượng phá án. Ảnh: CATP

Với chiến công nói trên, Ban Giám đốc Công an thành phố trao thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự và 10 triệu đồng cho Công an phường Ngũ Hành Sơn, trích từ Quỹ phòng chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương tinh thần quyết liệt, khẩn trương của các lực lượng tham gia phá án; đề nghị tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an thành phố giao các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết nối giữa ngân hàng, tiệm vàng, tiệm trang sức… với lực lượng công an các cấp để kịp thời chia sẻ thông tin, cảnh báo và ngăn chặn tội phạm.