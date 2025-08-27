An ninh trật tự Kịp thời bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành ĐNO - Đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) đêm 26/8 đã bị bắt giữ chỉ sau 13 tiếng gây án.

Đối tượng West Dale James tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Ngày 27/8, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt được đối tượng nghi cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường) đêm 26/8.

Theo cơ quan công an, đối tượng tên West Dale James (SN 1996), có quốc tịch Mỹ. Đối tượng bị bắt vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 27/8 khi đang lẩn trốn tại một căn hộ trên đường Phạm Tu, phường An Hải.

Theo thông tin ban đầu, trước khi gây án vào đêm 26/8, James thuê một xe máy rồi tháo biển số để đi lại. Sau khi dùng búa đập vỡ tủ kính và cướp trang sức của tiệm vàng, đối tượng tẩu thoát qua nhiều tuyến phố, mang tang vật về nơi trú để cất giấu và nghe ngóng tình hình. Khi lực lượng công an ập đến, đối tượng tìm cách bỏ trốn nhưng bị khống chế.

Được biết, số tài sản mà nghi phạm cướp được từ tiệm vàng trị giá gần 833 triệu đồng gồm 20 sản phẩm trang sức vàng các loại, trong đó 11 sản phẩm có gắn kim cương.

Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xuyên đêm xác minh, truy xét và bắt giữ nghi phạm sau 13 giờ đồng hồ kể từ thời điểm xảy ra vụ việc.



Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ tang vật, phương tiện gây án và phối hợp các đơn vị liên quan mở rộng điều tra vụ việc.