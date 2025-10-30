Thứ Năm, 30/10/2025
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng quà người dân vùng lũ Đại Lộc

HÒA KHÁNH 30/10/2025 20:32

ĐNO - Chiều 30/10, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, động viên và tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà cho người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Thượng tướng Trương Thiên Tô ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân xã Đại Lộc đang phải gánh chịu sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh rằng, Đảng, Nhà nước, Quân đội luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân, nhất là trong những thời điểm gian khó, hoạn nạn.

Người dân vùng rốn lũ xã Đại Lộc nhận quà. Ảnh: HÒA KHÁNH

Dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô trao tặng 50 suất quà, mỗi suất gồm nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng do mưa lũ; đồng thời đề nghị lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với địa phương, chủ động giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của quân đội.

