Nông nghiệp - Nông thôn Thủy điện phối hợp vận hành hỗ trợ cấp nước cho sông Vĩnh Điện đến cuối vụ hè thu ĐNO - UBND thành phố ban hành Công văn số 93 ngày 8/8/2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam... cùng các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và đề nghị phối hợp vận hành nhà máy thủy điện hỗ trợ cấp nước cho sông Vĩnh Điện đến hết vụ hè thu.

Nước sông Vĩnh Điện tại bể hút của Trạm bơm Tứ Câu đang bị nhiễm mặn nặng. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, các chủ hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đak Mi 4 căn cứ dự báo lưu lượng nước về hồ trong tháng 8/2025 để chủ động tính toán điều tiết nước về hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm hỗ trợ đẩy mặn trên sông Vĩnh Điện, bảo đảm nguồn nước ngọt cấp phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp đến cuối vụ hè thu năm 2025.

Đồng thời, giảm mực nước hồ về ngưỡng an toàn, tạo dung tích phòng lũ cần thiết cho các hồ thủy điện trước mùa mưa lũ năm 2025.

Dù đã cuối mùa cạn nhưng đến sáng 9/8, mực nước trong hồ thủy điện A Vương đang cao hơn 2,2m so với mực nước đón lũ thấp nhất. Ảnh: HOÀNG HIỆP

UBND thành phố cũng chỉ đạo UBND các xã, phường gồm: Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Duy Nghĩa, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, An Thắng, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Hội An Đông, Hội An Tây và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý trạm bơm chủ động, tăng cường quan trắc độ mặn và theo dõi lịch vận hành các nhà máy thủy điện để xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp với nhu cầu dùng nước của từng địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện của các nhà máy thủy điện và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các vấn đề phát sinh.